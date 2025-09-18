На III Открытом чемпионате Москвы по Кибатлетике в Центре ассистивных технологий Феникс на ВДНХ был проведен модный показ технических средств реабилитации. В показе кибер моделями агентства Cyber Fashion Technology были представлены российские производители ТСР с выдающимся промышленным дизайном: «Часть человека» и ФАДВИС (Fadvis) — протезы руки и функциональные спортивные насадки, коленный модуль «Кинез», дизайнерские оболочки на коленные модули «Нолан», детские кибер-руки «Моторика».

«Мы участвуем в огромном количестве мероприятий каждый год, это всем привычные модные показы, такие как GEO Fashion Week в Питере или Московская неделя моды в Москве, где наши модели показывают одежду и аксессуары, прибавляя им элемент технологичности. Но на профильных мероприятиях, таких как «Кибатлетика», «Интеграция», мы с удовольствием организовываем показы ТСР с потрясающим промышленными дизайном, - делится «ангел-хранитель киборгов» и основательница Cyber Fashoin Technology Ольга Аринина, - Таким образом мы стимулируем производителей к работе в этом направлении: чтобы это были не только функциональные кибер руки/ноги, но и элемент модного образа, который можно сочетать с одеждой и настроением!».

Модели-киборги, «пилоты-испытатели новых технологий», регулярно выступают на крупнейших событиях модной индустрии международного значения: Российском форуме индустрии дизайна фонда Росконгресс, Петербургском международном экономическом форуме, Неделях моды в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и многих других.

Проект Cyberly имеет три направления: экосистема киборгов cyberly.one для эффективной социализации и реабилитации; Модельное агентство Киборгов Cyber Fashion Technology и VR платформу поведенческой терапии для профилактики тревожных состояний и работы с ПТСР.