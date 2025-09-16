В 2025 году миссия фестиваля СПбГУПТД «Адмиралтейская игла» – вдохновить дизайнеров на создание гармоничных произведений искусства, где мода является не только демонстрацией красоты и трендов, а способом говорить о ценностях через проявление заботы о природе, обществе и своем богатом внутреннем мире. Гран-при конкурса составляет 500 000 рублей. «Осознанная элегантность» – девиз XXXI фестиваля «Адмиралтейская игла». Фестиваль состоится 20-23 октября. Приём заявок на сайте фестиваля закончится 20 сентября.

«Осознанная элегантность» – отражение нового взгляда на стиль: сочетание утонченной эстетики, уважения к природе и осмысленного подхода к выбору одежды, где каждый образ – это послание о бережном отношении к себе, окружающему миру и культуре. Осознанная элегантность – это философия находить необычное в обычном.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) объявляет о приеме заявок на XXXI Международный фестиваль моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская игла». Подумайте о первых лучах солнца, пробивающихся сквозь прозрачную дымку времени, о льющемся и мягком свете предстоящего нового дня. В этом нежном освещении можно найти больше богатства, чем в самых ослепительных городских огнях.

Искусство осознанной элегантности – это открытие «новой» роскоши в тихие моменты жизни. Осознанная элегантность рождает созданные вами модели одежды, где каждая деталь лишена пафоса и богатства, но воплощает идеальную вылепленную скульптурную форму, где аксессуары утратили излишества, но стали полны тайного смысла. Почувствуйте текучесть и непрерывность воды в виде летящего шелкового шарфа, гладкость речной гальки в виде ожерелья, мастерски созданного природой. Вспомните об утренней прогулке по мягкой росистой траве или о потертом медальоне бабушки, который хранит ее истории. В этих личных ассоциациях кроется истинная элегантность, которую мы стремимся запечатлеть: личная, полная живых и неподдельных эмоций.

«Старейший международный конкурс молодых дизайнеров в России – «Адмиралтейская игла» открыл много именитых модельеров, – рассказывает о конкурсе член жюри, главный редактор и создатель проектов ModaNews и «Мода 24/7», автор журналов «Ателье», «Модный магазин», «Индустрия Моды» Илья Тихонов. – На протяжении двадцати пяти лет в нем участвовали Алена Ахмадуллина и Давид Кома, Ольга Малярова и многие другие. Востребованность «Адмиралтейской иглы» доказана количеством конкурсантов. Ежегодно более 300 начинающих художников моды стремятся покорить сердца северной столицы. В этом сезоне мы подготовили несколько призов. Публикация интервью на сайте «Мода 24/7» (moda247.ru). Второй приз предоставлен нашими давними партнерами дистрибуторской компанией «Синтез Восток» эксклюзивным дистрибутором компании Pantone® и представителем Института цвета Pantone®. Победители конкурса получат продукцию Pantone®. Третий приз приготовили в АО «Тестильэкспо» – участие со стендом в Международной выставка текстильной и лёгкой промышленности «Текстильлегпром». Желаю всем подавшим на конкурс заявки больших успехов и удачи. XXXI Адмиралтейская игла – победит сильнейший!»

Художник останавливается, чтобы понаблюдать, как образуются капли на кончике листа или как тени танцуют на стене, как из этой сцены рождается искусство. Настоящая роскошь раскроется для нас, когда мы замедлимся, чтобы ее воспринять и услышать. Изысканность живет не в грандиозности, а в подлинности – истинной радости жизни, проживаемой нами в настоящее время.

Для дизайнера важно показать, что сегодня стиль рождается не из бесконечного потребления, а из умения ценить уникальность, подчеркивая индивидуальность через осознанный выбор одежды и аксессуаров.

«Осознанная элегантность» заключается в том, чтобы найти тот единственный момент сегодня, который ощущается, как дар, и признать его как высшее сокровище.

Президентом «Адмиралтейской иглы» является основатель фестиваля – ректор СПбГУПТД, профессор Алексей Демидов; директор фестиваля «Адмиралтейская игла» – Алла Хохлова; художественный руководитель – заведующий кафедры дизайна костюма, профессор СПбГУПТД, дизайнер одежды Любовь Джикия; председатель международного жюри, региональный директор по развитию Istituto Marangoni Milano (Милан, Италия) – Дамиано Антонаццо (Damiano Antonazzo). Учредитель фестиваля – Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.