Модные чарты The Lyst уверенно фиксируют: Alaïa снова в числе самых «горячих» брендов. Дом моды, который всегда ассоциировался с перфекционизмом и скульптурными платьями, внезапно оказался в эпицентре аксессуарной мании. Сетчатые балетки, культовая сумка-сердце Le Cœur и, конечно, та самая вытянутая горизонтальная сумка Le Teckel, в переводе с французского “такса” — it bag, который перевернул сумочные тренды. Эффект оказался настолько мощным, что сегодня почти каждый уважающий себя бренд выпустил собственной вариант “вытянутой” модели.

Парадокс в том, что Аззедин Алайя, основатель марки, никогда не гнался за трендами. Его мир был далек от «быстрой моды», агрессивного маркетинга и бесконечных запусков. Он выпускал коллекции только тогда, когда считал их совершенными. А сумки и обувь и вовсе появились в ассортименте бренда только в 2000-х - уже после объединения, на тот момент, с Prada Group. Сегодня же именно аксессуары, от балеток до сумок, стали «точкой входа» в Alaïa для нового поколения, за которой открывается главное сокровище Дома: его история, философия и культовый крой.

История Аззедина Алайя началась в 1935 в Тунисе, там же, еще юный молодой человек, в 15 лет поступил в Школу изящных искусств на скульптора. Этот опыт, несомненно, отразился в его творчестве: “Скульптура дала мне знание анатомии”, - говорил Алайя и воспринимал ткань как материал, из которого можно создавать форму, а женское тело — как основу для искусства. Он создавал платья прямо на моделях, вручную драпируя и обтягивая материал так, чтобы силуэт оживал и становился произведением искусства. «Что-то должно произойти с одеждой, она должна что-то в тебе пробудить», — любил повторять кутюрье.

Любовь к шитью, поддержка окружающих и сильный характер, привели Аззедина в 1950-х годах в Париж, где шаг за шагом он был ближе к становлению как кутюрье. В биографии Аззедина большое значение имеют люди, которых он встречал на своем пути: Николь Крассат открыла ему двери в журнал Elle, Тьерри Мюглер поддержал его первые шаги на международной сцене и познакомил с модными журналистами. Карла Соццани не только напишет о нем в итальянском Vogue, но и станет настоящим другом до конца жизни. Фотографы Питер Линдберг, Сара Мун, Паоло Роверси, модели Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Линда Спайрингс, Вероника Уэбб и многие другие внесли свой вклад в его становление. «Я горжусь тем, что в жизни у меня были настоящие друзья. Всё остальное — не так важно», — говорил Алайя.

Эта преданность памяти и дружбе нашла воплощение в создании Фонда Алайя (Azzedine Alaïa Association), учрежденного самим кутюрье вместе с Карлой Соццани и Кристофом фон Вейе. Сегодня фонд хранит его архив, коллекцию искусства, мебели и творений дизайнера, а также увековечивает имена тех, кто помогал мастеру на протяжении всей его жизни.

До своей смерти в 2017 году Алайя оставался бессменным креативным директором собственного Дома. После его ухода модный Дом словно замер — коллекции существовали, благодаря команде ателье, но без яркого голоса. Новая глава началась лишь в 2021 году, когда руководство конгломерата Richemont доверило пост креативного директора бельгийцу Питеру Мюлье — бывшему ближайшему соратнику Рафа Симонса, с опытом работы в Raf Simons, Jil Sander, Dior и Calvin Klein.

Мюлье привнес в Alaïa свой архитектурный взгляд на моду, филигранное мастерство кроя и глубокое уважение к наследию. «Он сочетает технический талант, преданность ремеслу, точный глаз на конструкцию и чувство вечной красоты», — отмечала генеральный директор Maison Alaïa Мириам Серрано.

Под его руководством бренд ожил: вновь появились яркие коллекции и смелые шоу, в ДНК органично вплелись деним и аксессуары, расширился ассортимент. Дом Alaïa вернулся на пик популярности, показывая устойчивый рост и выходя в новые категории: от украшений и аксессуаров до парфюма.

Главный принцип Питера Мюлье — не переписывать, а переосмысливать наследие Алайя. Его коллекции часто строятся на архивных кодах: корсетные пояса, силуэтный трикотаж, облегающий как «вторая кожа», скульптурные силуэты и культовые детали — заклепки, молнии. Всё это дизайнер заново прочитывает, делая актуальным для сегодняшнего дня.

Он работает так же, как и сам Алайя, — на теле модели, создавая форму напрямую, без лишних набросков. «Это не мода на сезон, это одежда на всю жизнь», — говорил Алайя, и Мюлье продолжает эту философию, делая вещи вне времени.

Благодаря этому Alaïa сохранил уникальный баланс: с одной стороны — культовая скульптурность и чувственность, с другой — современность, которая делает бренд желанным для нового поколения. Именно поэтому сетчатые балетки, сумка-сердце Le Cœur и сумка «такса» стали мировыми хитами, но при этом остались верными ДНК Alaïa: архитектура, женственность, вечная красота.

Сегодня платья, созданные Питером Мюлье, уже стали культовыми на красных дорожках и обложках: в Alaïa выходят Рианна, Дуа Липа, Зендея, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер. В Alaïa выходят не только из-за того, что платье выглядит трендом сезона, а ради вечной магии, которую Дом хранит в каждом силуэте.

В моде все чаще повторяют: люди покупают не вещи, а эмоции. Alaïa — лучшее доказательство этой истины. Аззедин Алайя заложил в свой модный Дом не только культ скульптурной красоты, но и особый позитивный настрой: одежда должна дарить силу и радость от собственной индивидуальности. Для него важнее всего были не амбиции, а люди — друзья, которые поддерживали и вдохновляли его на протяжении всей жизни.

Именно поэтому наследие Алайя воспринимается не как архив, а как живая история, сотканная из творчества, эмоций и дружбы. Под руководством Питера Мюлье эта энергия продолжает звучать: каждая коллекция бережно хранит дух создателя, превращая одежду и аксессуары Alaïa в эмоцию — близкую, личную, вне времени.