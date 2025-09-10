16 сентября 2025 года в зале «Чайковский» отеля Four Seasons состоится событие в мире высокой моды — «Модные шедевры на Планете OZ». Вечер, обещающий стать новым этапом в интерпретации современной роскоши, объединит на одной площадке инвестиционные проекты, модные показы и искусство.

Мероприятие откроется презентацией новой многогранной реальности — социальной сети и мессенджера «Planet OZ», призванной стать безопасной и эстетичной альтернативой для общения, личного использования и ведения бизнеса для тех, кто верит в волшебство в повседневной жизни.

Гостям вечера будет представлена уникальная инвестиционная возможность — поселок премиум-класса «Эмеральд Вилладж». Его создатель и владелец, известный девелопер Ново-Рижского направления Юрий Королев, лично расскажет о концепции и перспективах вложения в элитную загородную недвижимость.

Центральным событием вечера станет совместный показ дизайнеров:

· Меховой дом FURSAMAZING покажет коллекцию «Дама сердца», подчеркивающую особую ценность меха в современных дизайн-формах. Бренд, участник недель моды в Милане (Mifur) и Гонконге, лауреат премии «Меховой Олимп», продемонстрирует высочайшее мастерство и кутюрные технологии.

· Sovereign Atelier представит эксклюзивные наряды премиум-класса, где бессмертная классика встречается с актуальными трендами. Философия бренда, основанного в 2015 году, строится на безупречной посадке, переосмысленном историзме и внимании к материалам.

· Дизайнер головных уборов Лилия Гуреева, выпускница английских школ и Лаборатории моды Вячеслава Зайцева, лауреат международных конкурсов, дополнит образы филигранными шляпами, которые украшают головы российских знаменитостей и обложки глянца.

Организатор мероприятия: Проект Back to Fashion от Creative Amenities Agency DREAMS MOSCOW направлен на продвижение российских брендов.

«Модные шедевры на Планете OZ»

16 сентября 2025 г. Сбор гостей в 18:00

Место: Зал «Чайковский», отель Four Seasons, Москва, ул. Охотный Ряд, 2