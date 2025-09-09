Бренд NOVIKOVA DSGN совместно с предприятием "Шуйские ситцы" показали коллекцию одежды "Шуйская птица". Коллекция – о перерождении, о традициях, о нашей русской культуре. Ключевой образ в коллекции – птица, оберегающая своего владельца, как символ полета души, любви к жизни, как бы она ни сложилась. «Шуйская птица» состоит из 12 образов с авторским дизайном, для повседневной носки людьми разного возраста, социального статуса и физических возможностей.

Образы созданы из тканей с мотивами традиционных рисунков, а также с историческими дизайнами барановских ситцев. Стеганые фактурные ситцевые куртки – основа коллекции. Они дополнены ручной вышивкой гладью и росписью, по мотивам городецкой росписи. На полочках, спинках и рукавах расцветают круглые городецкие цветы, на букеты цветов и ягод прилетают волшебные диковинные птицы…

В коллекции адаптивной одежды нет тяжелой и сложной фурнитуры, есть только текстильные завязки, текстильные застежки, кулиски, которые очень легко застегнуть, завязать, урегулировать длину, ширину, ослабить или усилить натяжение. Свободные формы изделий, мягкие натуральные ткани позволят обладателям такой одежды чувствовать себя легко и комфортно, яркие рисунки смогут поднять настроение и подарить радость. Коллекция была презентована на Санкт-Петербургском экономическом форуме, в Эрмитаже, на Льняной палитре г. Плес и на Московской неделе Моды, ВДНХ.