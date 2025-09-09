30 августа на Рязанской ВДНХ состоялся фестиваль моды и культурного кода «От ремесла к подиуму», включивший деловую программу с участием приглашенных экспертов и большой гала-показ из 11 коллекций, вобравших около 100 оригинальных нарядов от рязанских, российских и зарубежных авторов. Площадка события выбрана неспроста.

Эффектный гала-показ

Одной из участниц гала-показа стала коллекция «Наследие 55», созданная петербургским художником и дизайнером Лизой Анисимовой к 70-летию Рязанской ВДНХ. Коллекция была представлена Центром развития креативных индустрий и объединила подлинные вещи 1950-х годов, авторские изделия Лизы Анисимовой, а также аксессуары от мастеров народных художественных промыслов из Михайлова и Кадома – современные кружевные воротники и манжеты.

В гала-показ также были включены коллекции: «Посвящение женщине» Сергея Глебушкина, «Идеальный вечер» Натальи Поликановой, «Дары небесные» от мастерской Елены Колодкиной, «Валькирии» Катерины Кельгановой, коллекция мужских нарядов «Время перемен» Ирины Риффель, «Цветы, которые умеют говорить» Елизаветы Вербенкиной, «Любви ядовитой приют» Алины Гуровой, коллекция традиционных бисерных украшений «Рязанские узоры» Наталии Клопковой.

Украшением показа стали 32 платья из коллекции «Великолепие художественного наследия России», представленных Российским Университетом традиционных художественных промыслов. Эти сложные платья объединили 22 вида русских художественных ремесел и уже завоевали мировые подиумы.

Особый отклик у гостей фестиваля вызвала коллекция из Китая от модного дома XUNRUO. Бренд, основанный в 2011 году сестрами-близнецами Чэнь Дань и Чэнь Ин, входит в топ-5 ведущих китайских модных марок и считается символом современного культурного кода страны. Стиль XUNRUO сочетает ретро-романтику и литературную изысканность с современными выразительными приемами, создавая диалог между прошлым и настоящим. Коллекции бренда получили признание знаменитостей и ведущих модных медиа во всём мире. На нашем подиуме была представлена коллекция, которую вскоре увидят на Неделе моды в Милане. Так что гости Фестиваля в Рязани смогли познакомиться с ней раньше мировых подиумов.

Показ стал настоящим путешествием во времени и стилях, где история народного костюма соединилась с современностью и высокой модой. Аутентичная коллекция народных костюмов Рязанской губернии XIX века как отправная точка традиции, мода эпохи возведения Рязанской ВДНХ, современные платья 2000-х годов, отражающие динамику нового тысячелетия, эстрадные костюмы в русском стиле, ярко представляющие народные мотивы на сцене, работы современных дизайнеров, которые через культурный код и элементы народного костюма создают новые смыслы и образы, включая использование техник и мотивов народных художественных промыслов.

Деловая программа

Кульминацию вечера предварила деловая программа. Так, состоялась дискуссия «НХП и рынок: как ремеслу попасть в гардероб» от проректора по внешним связям «Высшего художественно-технического института», члена «Российского творческого Союза работников культуры», экспертного совета грантового конкурса «Движение первых» Светланы Куропаткиной. Участники обсудили современные пути интеграции народных художественных промыслов в индустрию моды и сферу повседневного потребления, подняли вопросы позиционирования ремесленных изделий, взаимодействия мастеров с дизайнерами, а также стратегии продвижения традиционных техник на современном рынке.

Кандидат искусствоведения, доцент Московского государственного института культуры (г. Москва), крупнейший в России собиратель и исследователь традиционного костюма Сергей Глебушкин провел лекцию «Формула идентичности: русский народный костюм», посвященную женскому костюму Рязанской губернии.

Специальным гостем проекта стала Валентина Максимович – президент Российского университета традиционных художественных промыслов. В рамках симпозиума «От локального ремесла к глобальной моде» она рассказала о работе с будущими дизайнерами, о программах обучения и успешных практиках, о работах мастеров-выпускников университета и его филиалов, которые известны за пределами страны и представляются на мировых подиумах. В целом встреча экспертов была посвящена исследованию феномена народного искусства в системе современной моды.

Знакомство с промыслами

Параллельно на площадке проходили тематические выставки и мастер-классы. Так, в «Резиденции традиций» была размещена арт-инсталляция «Вышитая карта Рязанской области» с образцами узоров 25 районов Рязанской области на основе традиционных геометрических мотивов и элементов народного костюма. Также гости смогли полюбоваться аутентичными женскими традиционными костюмами Рязанской губернии 19-20 вв. и поучаствовать в мастер-классе по ткачеству на дощечках. Участники сплели по мотивам рязанских тканых изделий книжные закладки. Занятие провела реконструктор Елена Миловзорова.

