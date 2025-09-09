Павел Деревянко и его жена Зоя Фуць вместе отправились на Алтай — пара приняла участие в масштабной акции по очистке Белухи.

Главная природная жемчужина региона и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — в очередной раз стала центром экологической акции. Эковолонтеры движения «Мусорная лавина» и компания «Эвалар» в 5 раз провели эту акцию. Акция охватила не только Белуху, но и экологические тропы вокруг нее. За 12 дней волонтеры собрали 200 мешков мусора общим весом 2 100 килограмм.

Главным сюрпризом акции стало участие актера Павла Деревянко и его супруги Зои Фуць. Пара совсем недавно узаконила отношения, и это стало их первым большим публичным выходом в новом статусе. Вместо красной дорожки — горные тропы, вместо камер — мешки с мусором. И, как признаются очевидцы, актер и его жена работали наравне с другими волонтерами.

«Горы Алтая – это совершенно уникальное место по своей энергетике! А Белуха входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такие природные жемчужины находятся у нас в стране, и важно не только наслаждаться ими, но и беречь их. В том числе ради наших детей, чтобы они тоже смогли увидеть эту первозданную красоту», – поделился Павел Деревянко.