Со 2 по 5 сентября в Москве состоялась главная выставка индустрии моды CPM – Collection Première Moscow. Более 900 брендов из 23 стран представили закупщикам из России коллекции будущего сезона Весна-лето 2026. Мероприятие, как всегда, не обошлось без внимания инфлюенсеров и заметных персон из мира искусства.

На церемонии открытия гостей выставки приветствовал эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец в компании президента Стамбульской ассоциации экспортеров готовой одежды iHKiB Мустафы Гультепе и генерального директора ассоциации Ente Moda Italia Альберто Скаччони.

Мероприятие сопровождалось насыщенной модной программой, которую открыло шоу петербургского бренда KISSELENKO, состоялись подиумные презентации брендов из России, Турции, Китая, детское дефиле Charmy White, и показы Caterina Group х 5Donna, Business Line и французской бельевой марки Valege & You.

Вместе с выставкой проходил четырехдневный бизнес-форум Russian Fashion Retail Forum, в котором приняли участие 200 спикеров, включая первых лиц таких компаний как Fashion Consulting Group, РБК, МТС, The Edgers, Работа.ру, modi, Monochrome, Baon, Zolla, Emka, Trend Island, Агентства стратегических инициатив и многих других.

Точкой притяжения гостей стали тренд-зоны с актуальными направлениями в стилях, тканях и интерпретацией ключевых тенденций. На основе прогноза WGSN x Coloro творческая команда выставки отобрала 7 ключевых цветов 2026 года и составила под них образы из коллекций будущего сезона.

Традиционно выставку CPM посещает большое количество медийных персон: актеры, телеведущие, музыканты, журналисты и инфлюенсеры, которые с интересом знакомятся с тенденциями будущего сезона. Некоторые из них с удовольствием делились своими впечатлениями, отмечая масштаб и значимость выставки:

ВЛАДИСЛАВ ЛИСОВЕЦ, эксперт моды, телеведущий:

«Для начала поздравляю всех с новым сезоном выставки CPM Moscow 2025. Хочу поблагодарить организаторов выставки. В это непростое время производители из разных стран приезжают в Россию и помогают нам становиться более модными и стильными. Россияне любят наряжаться, и мне кажется, мы мало найдем еще людей, которые так тщательно подходят к красоте своего образа. Поэтому для России мода и модная одежда просто необходимы. Благодарю всех, кто приезжает из других стран. Мы это ценим. А байерам отдельный поклон, как они из такого количества могут отбирать лучшее. Все производители должны собираться вместе на такой выставке и знакомить людей с красотой в моде. Красота должна быть, мода должна быть и развиваться. И это объединяет людей! Я счастлив быть на такой грандиозной выставке как CPM и счастлив, что мода есть и что можно пропагандировать ее и становиться лучше!”

Лариса Долина, народная артистка РФ:

«Я отдала свое предпочтение украшениям By Chuгbaruk, потому что их придумывает и осуществляет замечательная Саима. И каждый раз это волшебство и необыкновенная красота! Красиво так, что хочется в них спать. И сегодня в очередной раз, выбрав эти украшения, я надела и не хочу снимать! Это не про моду — это про чувство и тактичность! Такое никто повторить не может. Очень ценю бренд и его создателя и желаю успехов.»

Ирина Хакамада, бизнес- спикер, писатель:

««Я, родившаяся в Советском Союзе, выстроила научную карьеру, в 90-х бизнес-карьеру, затем политическую, потом стала бизнес-спикером. Но всегда во все времена была интуитивно стильным человеком. Как ты внешне выглядишь - выражает твою суть! Это всегда немножко эклектика и асимметрия, элегантность, но спортивная. Например, я захожу в Dolce Moda, я сразу вижу, что это мое или не мое. И мне не нужно мерить, я вижу с первого взгляда на вешалке. И всегда попадаю. И приходя на СРМ, я всегда смотря на одежду вижу, мое это или не мое. Dolce Moda — это мои вещи. Это и тепло, так как я мерзляка и качество материала, и совместимость. Мне приятно, что все модели учитывают индивидуальность каждого потребителя, особенно мою. И приятно видеть в новой коллекции мой любимый шоколадный цвет именно без серых оттенков.»

Олеся Судзиловская, заслуженная артистка РФ:

«Из года в год я посещаю выставку СРМ и поражаюсь ее масштабам. Я знакома со многими брендами, но каждый раз я возвращаюсь к одному – ALEXANDER BOGDANOV – это любовь! Качество, эстетика и понимание потребителя. Все в нем есть! И я благодарна, что могу знакомиться с новыми коллекциями и тенденциями в моде!».

ИННА МАЛИКОВА, певица, продюсер:

«Если говорить про более взрослое поколение, как я, то мы привыкли больше к офлайну – трогать и мерить, контактировать с вещью. Для меня поход по магазинам, прийти на СРМ и пощупать, посмотреть глазами – это очень важно! Для молодежи все иначе, но хорошо, когда есть выбор. Про выставку – я не могла представить, что это настолько масштабно! Например, Dolce Moda – интереснейший бренд со своей концепцией. Поэтому креативным брендам везде дорога, и мы их будем поддерживать»

Екатерина Копанова, актриса:

«Конечно же, выставка СРМ — это масштабное событие, на котором я уже в четвертый раз. И для меня важно офлайн выбирать вещи для себя. В первую очередь — это общение с крупнейшими брендами, чем в онлайн. Поэтому только офлайн и только на выставке СРМ.»

Алена Хмельницкая, актриса:

«Мы все девочки, модницы и любим красоту. У меня как у актрисы, большое количество фестивалей, премьер и светских выходов. И конечно, всегда хочется выглядеть не только красиво, но и в соответствии с тенденциями в моде. И такие выставки, как СРМ Moscow, дают нам возможность ознакомиться с новинками. Выставку я посещаю второй раз и с каждым годом она поражает своим масштабом и разнообразием! Я очень рада, что развиваются российские бренды, что зарубежные производители приезжают и взаимодействуют с нашими компаниями. И важно, что качество идеальное, а ценовая политика очень приятна! Я в очередной раз была удивлена и поражена. И жду следующую выставку с нетерпением!»

Глафира Тарханова, актриса:

«Я в очередной раз посетила выставку СРМ и поражена масштабом! В этом году разнообразие брендов и коллекций поражает! Можно познакомиться с новыми тенденциям и пониманием того, что мы самые модные и первые. Сегодня я выбрала себе пальто на осень российского производителя Dolce Moda, который использует итальянские материалы высокого качества! В составе натуральная шерсть. Спасибо выставке СРМ, которая знакомит нас с качественными брендами, которые мы любим из года в год!»

Зейналова Светлана, ведущая 1 канала:

«Я на выставке не первый год. Здесь огромное количество брендов выставляют коллекции, глаза разбегаются. Очень рада, что несмотря на многообразие зарубежных, присутствует и много российских брендов! Например, у меня в руках сейчас комплект Level.pro – совершенно потрясающее ощущение. В онлайне я не смогла бы ощутить все качество продукта, как тактильно. Ткань, текстура, швы, – все дает ощущение того, что ты берешь качественную вещь. Такие выставки, как СРМ дают нам понимание того, как мы должны выглядеть!»

Елена Николаевна, ведущая Россия 1:

«С брендом Vira Plotnikova я знакома. Очевиден рост бренда внутри себя и над собой. К натуральному меху я вернуться не могу, все-таки я живу не в условиях северной мерзлоты. А эти экошубы честные, городские. Они не кричат о цене и роскоши, они шепчут о вкусе. Пушистые и нежные, как первое утро зимы, когда иней ещё только серебрит ветви. Захотелось укрыться и провести в ней даже простые дождливые вечера. Правильных форм, цветов, длины. Под событие, настроение, под ту самую — разную — женщину в каждой из нас. Ту, что спешит на деловую встречу; ту, что идёт на романтическое свидание; ту, что просто гуляет по заснеженному парку, слушая хруст под ногами и собственные мысли. В этом году отдельно отметила головные уборы, я влюбилась сразу в два. Потому что это та самая деталь, которая завершает историю.»

Илана Дылдина, актриса:

«Конечно, я поддерживаю российские бренды, который год подряд я приходу на выставку СРМ и нахожу что-то для себя. В общем, скажу так, что выставки как СРМ полезны не только для производителей и байкеров, но и для потребителей, которые могу тактильно почувствовать и вещь.»

Маргарита Митрофанова, телерадиоведущая, журналист:

«Не в первый раз посещаю выставку СРМ и поражена масштабами! Сегодня все больше брендов представлены на рынке. С особым трепетом хочу выделить Level.Pro – сегодня нашла для себя идеальное платье по крою и ощущениям, которое подойдет не только для повседневной жизни, но и для светского выхода!»

Анна Пескова, актриса и продюсер:

«Масштаб выставки каждый раз поражает, но в этом году я прохожу мимо всех этих залов и понимаю, что масштаб растет и российские бренды развиваются! Я считаю, что обязательно они нужны, потому что благодаря этим выставкам масштаб интереса и к нашей стране, в том числе, во всем мире возрастает. Потому что наша страна является одним из наиболее важных потребителей в плане дизайна, одежды, открытия для себя новых марок, новых брендов. И, конечно же, приезжая сюда огромное количество компаний могут находить для себя какие-то дополнительные точки сбыта. А российские дизайнеры как раз расширяются и заявляют о себе. Наконец-то пришло то время, когда наши бренды и дизайнеры могут работать в полную мощность. Поэтому это очень здорово, это очень интересно, и это ничуть не хуже. Люблю забегать на стенд Level Pro и выбирать какие-нибудь аксессуары и головные уборы. Я люблю это бренд уже несколько лет и моя любовь к ним только растет!»

Инна Жиркова, дизайнер:

«Впервые на выставке СРМ Moscow 2035 и мне, как дизайнеру, очень интересно познакомиться и посмотреть, как меняется тенденция в моде. И в целом, такая масштабная выставка поражает и дает возможность производителям в полной мере познакомить с новыми коллекциями.»

Игорь Скрипко, актер, режиссёр:

«Выставка CPM в очередной раз поражает масштабами! Каждый раз открываю здесь для себя новые дизайнерские имена и интересные бренды. И не только из мира моды, но и среди косметических партнеров выставки. Вот, например, LOVIX с интригующим названием и философией «для любви» по любому нельзя обойти вниманием. Видимо, все дело в феромонах в составе их косметических средств.»

Антон Азаров, автор песен, музыкант:

«Я не первый раз на выставке CPM и люблю суда приходить, потому что ты получаешь визуальную картинку, насмотреность. Это такое расширение кругозора и удовольствие, и конечно же ты здесь встречаешь коллег и друзей. Это необыкновенная радость обмена энергией. Надо отметить, что здесь с успехом проходит бизнес-форум RFRF — Russian Fashion Retail Forum, шикарная программа мероприятий, конференций в формате public-talk с участием ведущих экспертов и игроков рынка.»

Гости, посетившие выставку CPM:

