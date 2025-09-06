В рамках пятой Московской недели моды состоялся показ новой коллекции российского бренда VIRA PLOTNIKOVA под названием «Diva».

На подиуме были представлены эффектные шубы в пол из искусственных перьев, строгие дублёнки, богемные горжетки и манишки, воплощающие элегантные и романтичные силуэты, отсылающие к золотой эпохе меховой моды. При этом дизайнер Вира Плотникова переосмыслила традиционный шик, обратившись к инновационным технологиям и принципам осознанного потребления.

Коллекция «Diva» стала исследованием нового культа личности в эпоху цифровых медиа, когда каждая женщина становится режиссёром собственного образа. Объёмные фактуры и блеск здесь выступают не только декоративным элементом, но и полноценным языком визуального самовыражения.

Философия бренда VIRA PLOTNIKOVA строится на идее, что красота и ответственность неразделимы. Осознанный подход не требует жертвовать изыском и театральностью, а современная мода может быть одновременно роскошной и этичной. Пальто и верхняя одежда из коллекции универсальны и созданы для ритма мегаполиса: они легко сочетаются с вечерним платьем, строгим костюмом или повседневным образом.

Особую атмосферу вечера подчеркнуло место проведения показа – паркинг галерея «Зарядье», ставшее естественной рамкой для коллекции: минималистичный подиум позволил акцентировать внимание на фактурах и выразительных силуэтах. Показ привлёк внимание представителей модной индустрии, стилистов, инфлюенсеров, байеров и медийных персон.

Коллекция «Diva» стала одним из ключевых событий пятой Московской недели моды и продемонстрировала, что бренд VIRA PLOTNIKOVA является ярким представителем российской моды в сегменте верхней одежды, задающим новые стандарты стиля и осознанной роскоши.