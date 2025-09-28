В столичном киноцентре «Октябрь» состоялась премьера приключенческой комедии для всей семьи «(Не)искусственный интеллект» производства кинокомпании СТВ, RED STAR FILMS. Это история о дружбе экспериментального робота по имени Апостол и первокурсника Жени (Леон Кемстач), которые вместе отправляются в невероятные приключения. Всероссийская премьера фильма состоится 2 октября 2025 года. В прокат картину выпускает кинокомпания «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»).

Премьера фильма «(Не)искусственный интеллект» началась с сюрприза. Робот Апостол, сбежав из футуристической лаборатории, вышел к зрителям. Так гости смогли оказаться внутри фантастического мира ещё до сеанса: они знакомились с высокотехнологичным героем и делали с ним селфи.

Со сцены фильм представили: режиссёр Алексей Чадов, продюсеры Сергей Сельянов и Андрей Рыданов, исполнительный продюсер Любовь Свиблова. Актеры Леон Кемстач, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Александра Тихонова, Татьяна Бабенкова, Люба Друзьяк, Игорь Хрипунов, Борис Каморзин, Александр Пинаев, Захар Ронжин и другие.

Гостями премьеры стали: Марюс Вайсберг, Наталья Бардо, Дарья Сагалова, Марика Кравцова, Лариса Маркина, Наталья Громова, Светлана Шевченко, Анна Андрусенко, Анна Фролова, Илья Гуров и другие.