Bottega Veneta всегда был выбором для тех, кто не любит логотипы, дорожит самим продуктом и мастерством, с которым тот был выполнен, ценит изделия из кожи и чтит итальянское наследие, уходящее вглубь веков.

Само художественное ремесло бренда, чье название переводится самобытно и исторически значимо как “Венецианская мастерская”, подписывает предметы Дома громче любого логотипа: “Ваших инициалов будет достаточно”, - заявляла марка, ставя клеймо неоспоримого качества, характерного дизайна, сдержанной элегантности и редкого мастерства, которые помогли добиться успеха в 60-е и 70-е годы.

Узнаваемая визитная карточка итальянской марки - техника плетения “Intrecciato”, практика применения которой возникла больше как необходимость, нежели особенность дизайна.

Основатели бренда Микеле Таддеи и Ренцо Зенджиаро прибегли к этой идее, поскольку компания не могла производить прочную кожу - их швейные машины были недостаточно прочными по сравнению с машинами других производителей изделий из кожи. Технология плетения “Intrecciato” стала решением проблемы, позволяя создавать тканый узор из тонкой кожи, что сделало сумки более прочными. Особой известностью пользуется клатч «The Lauren 1980» из плетеной кожи цвета бордо, который был назван в честь актрисы Лорен Хаттон и ставший культовым, благодаря фильму «Американский жиголо». Сегодня этот фирменный элемент присутствует во всех категориях аксессуаров Bottega Veneta, что делает их еще более ценными и желанными.

После ухода основателей марки креативным директором становится Лаура Мольтедо - бывшая жена Микеле Таддеи, которая внесла весомый вклад в успех бренда в США, поддержав курс на сдержанную роскошь без логотипов. Такой подход к тихому богатству выделял Bottega Veneta в эпоху, когда всё большее влияние оказывала мода, ориентированная на знаки отличия. В 80-е годы поддержку бренду оказали художники и знаменитости, в частности, прославленный Энди Уорхолл стал, как бы сейчас сказали, другом бренда.

В 1995 году к дизайн-команде присоединился Эдвард Бьюкенен, чьи навыки, приобретенные в школе дизайна Parsons, позволили создать первую коллекцию готовой одежды. Работы творческого тандема отличались простотой линий и силуэтов, сдержанной цветовой гаммой с яркими акцентами, актуальными пропорциями, формами и сочетаниями. Эдвард Бьюкенен покинул компанию спустя шесть лет, уступив место Жиль Дикону, но лишь на один год, прежде чем в Bottega Veneta произошло важное событие.

Именно в 90-х годах бренд столкнулся с трудностями, пытаясь адаптироваться к быстро меняющемуся ландшафту моды. Рост популярности логотипоцентричных модных тенденций поставили Bottega Veneta с её лаконичным дизайном и отсутствием логотипов в непростую ситуацию. Компания столкнулась с падением узнаваемости и объёмом продаж, что потребовало серьёзных стратегических изменений.

Не только переступить через финансовые трудности, но и нацелиться на масштабное обновление бренду удалось благодаря ресурсам и новой стратегии Gucci Group (ныне Kering), возглавляемым Томом Фордом и Доменико Де Соле. В то время Де Соле открыто заявил, что Bottega Veneta была одной из первых в списке его целей, а благодаря Тому Форду он осознал огромный потенциал богатого наследия марки, основанного на итальянском мастерстве, что позволяло производить высококачественные кожаные аксессуары и обувь.

Вскоре семья Мольтедо покидает модный Дом, а на смену дизайнерам в 2001 году приходит новый креативный директор - Томас Майер, возглавивший бренд в возрасте 43 лет, а до этого успевший поработать в Guy Laroche, Sonia Rykiel и Hermès, а также основать собственную марку. Перед Майером руководство поставило задачу перепозиционировать бренд в сегменте люкс.

Прежде чем приступить к более масштабной миссии, Томас Майер сформулировал основные ценности Bottega Veneta: высококачественные материалы, исключительное мастерство, современная функциональность и вневременный дизайн. Дизайнер также подтвердил, что Bottega Veneta вернется к своему наследию “скрытой роскоши” без логотипа, отраженному в знаменитом слогане: «Когда достаточно ваших собственных инициалов». Далее он полностью очистил склады бренда от непроданных вещей из старых коллекций и сосредоточился над произведением новой эстетики – чистой, минималистичной, сдержанной и аристократичной.

Для возрождения истории Дома Томас Майер перезапустил легендарную сумку Cabat и увеличил ее продажи на 800%. А еще одной нашумевшей сумочке Knot была посвящена выставка с одноименным названием, где транслировалась вся история восстановления архивной модели.

Майер также придумал и новую философию для Bottega Veneta, став адептом осознанного потребления. Дизайнер был уверен, что роскошные вещи может позволить себе каждый. Благодаря высокому качеству, они могут служить долгие годы, а со временем выглядеть и лучше новых. По его мнению, оставалось только меньше потреблять.

За первые два года Bottega Veneta открыла флагманские магазины в Лондоне, Париже, Милане и Нью-Йорке. В число категорий продукции, предлагаемых Bottega Veneta, помимо основной коллекции готовой женской линии, вошла и мужская, а также ювелирные украшения, аксессуары, парфюмерия, мебель, чемоданы и прочие предметы роскоши.

Чтобы сохранить традиции, определяющие итальянскую марку, в 2006 году компания основала школу ремесленников на базе своей величественной штаб-квартиры - отреставрированной виллы XVIII века в регионе Венета La Scuola della Pelletteria, где продолжают использовать технику плетения кожи “intrecciato”.

Bottega Veneta стал самым быстрорастущим брендом после Gucci в концерне Kering. Однако с 2015 года продажи стали замедляться, а в 2017 году рост выручки и вовсе остановился. В результате в июне 2018 года Томас Майер покидает марку после 17 лет работы, как и основатели бренда, сделавшие ставку на то, что гораздо интереснее и сложнее подписывать продукт дизайном и способом его изготовления.

К моменту, когда эпоха Майера закончилась, бренд с трудом поспевал за быстрыми изменениями в потребительском ландшафте, что отражалось в снижении спроса на ключевом рынке в Азии и неспособности привлечь платежеспособную аудиторию миллениалов.

В 2018 году преемником “эпохального периода” Томаса Майера стал молодой британец Дэниел Ли, выпускник лондонского Central Saint Martins, ранее работавший в команде Celine, Maison Margiela, Balenciaga и Donna Karan. Поставленные перед ним задачи были обширны: от работы с аксессуарной группой до принятия мер, чтобы встряхнуть современного потребителя и стимулировать рост продаж. Нашлись деятели люксового рынка, кто сомневался в успехе Ли, но только не Франсуа-Анри Пино, сделавший ставку на творческий подход дизайнера и убежденный в его способности открыть новую главу в истории Дома.

Сегодня не надежда, а цифры говорят о работе Дэниела Ли, сумевшего возродить итальянскую марку, вселить в неё молодежный дух и превратить изделия в хит продаж, задающий тенденции. Коллекции дизайнера и его современный подход к созданию аксессуаров, с эволюционированным плетением “intrecciato”, например: сумка, Cassete или сандалии Lido молниеносно разлетались с полок. Именно Ли осуществил прорыв и нехарактерные стратегии для рынка, удалив аккаунт в соцсетях и предложив новую концепцию передвижных показов. Однако качества новатора и просто хорошего человека и руководителя не уживались в нем - бренд терял ключевых сотрудников из-за сложного характера дизайнера, а спустя три года работы потерял и его самого как компромисс между старой гвардией и пионером мысли.

Эстафету принял новый креативный директор - Матье Блази, чьи коллекции сразу были высоко оценены профессионалами индустрии. Обладая впечатляющим послужным списком, включая работу в Raf Simons, Celine, Maison Margiela, Calvin Klein за время своего пребывания в должности, Блази вновь подчеркнул направленность бренда на ремесло и качество, экспериментировал с новыми методами обработки кожи, став новатором при использовании техники оптической иллюзии.

Дизайнер сосредоточился на превращении простых предметов в произведения высокого искусства, поддержания практичности предметов гардероба при всей их “люксовости”, что отлично перекликалось с приверженностью бренда к “тихой роскоши”, и укрепил линию аксессуаров, создав настоящие it-bags: Andiamo, Sardine, Kalimero & Hope. Матье Блази за три года создал целую вселенную Bottega Veneta: начиная от лаконичных рекламных кампаний и заканчивая сотрудничеством с известными художниками и архитекторами. После себя дизайнер оставил эпоху “минималистичной роскоши” с уникальной техникой мастерства.

Новую главу Bottega Venetta откроет Луиз Троттер - выпускница Нортумбрийского университета в Ньюкасле, главный ех-дизайнер в Joseph и ех-креативный директор Lacoste и Carven. Луиз Троттер разделяет позицию бренда в отсутствии логотипа, полагая, что таким образом, мы не делаем заявление, чтобы быть увиденными, а, напротив, демонстрируем, кто мы есть - призналась дизайнер в интервью для Vogue перед своим дебютом. Это подтверждает, что она всегда была той, кто чтит наследие через переосмысление.

Свой творческий процесс Луиз Троттер начала с архивов, поражаясь актуальности коллекций 50-летней давности. Ее творческий взгляд сформировал север Англии, где сочетается суровая красота и индустриальный аскетизм, приверженность к бунтарству с рейв-культурой, определившей ее молодые годы. Только по этому мы можем предполагать, что свой новый корабль Луиз поведет, отдавая дань уважения наследию, воспевая актуальность, уравновешенность и аскетизм вкупе с идентичностью, неожиданностью и смелостью - двойственность, которая покорит индустрию!

Дебют Луиз Троттер на Неделе моды в Милане не оставил в этом сомнений, как и в правильности выбора креативного директора. Дизайнер органично вплела наследие итальянской марки в современность, добавив излюбленную эстетику минималистичной роскоши. Троттер сыграла на контрасте чувственности и силы, на нюансных сочетаниях цветов, выверенной форме и бьющих по глазу потоку фактур, интересных стилистических штрихах. Она окунула зрителя в бездонное прочтение фирменной техники плетения “intrecciato”, расставила сильные коммерческие акценты среди аксессуаров, где каждая сумка может претендовать на роль it-bag. Это было настолько креативно, самобытно, знаково и динамично, что не идёт в противовес этики рентабельности.

"Безумству храбрых поем мы оду!" - так воспевал Горький стремление людей к свободе и свету. Сегодня хочется прославить стремление одного человека мыслить свободно, действовать громко, радовать гласно и чтить тихо.