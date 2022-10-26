В столице пройдет полуфинал XIII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт», в котором примут участие больше 30 молодых талантов модной индустрии из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Нальчика и Милана. Показ состоится 26 октября в 16.00 в творческом пространстве частного телецентра AVM Media.

В этом году Благотворительный фонд «Русский Силуэт», который выступает организатором мероприятия, отмечает 25-летие своей деятельности. Под руководством Татьяны Михалковой Фонд оказывает поддержку молодым дизайнерам страны в создании собственных брендов одежды и способствует сохранению национальных культурных традиций.

В настоящее время российская индустрия моды испытывает серьезное давление западных санкций: отечественные дизайнеры потеряли привычные популярные площадки для продвижения продукции, нарушены цепочки поставок, значительно выросли закупочные цены на ткани и фурнитуру. При этом сложившаяся ситуация открывает новые возможности для российских дизайнеров, которые могут занять рыночные ниши западных брендов, ограничивших свою деятельность на территории России. «Русский Силуэт» много лет помогает продвигать российский дизайн, повышать узнаваемость отечественных брендов, которой им зачастую так не хватает.

Благодаря профессиональному конкурсу Фонда, молодые талантливые дизайнеры со всей страны получают уникальную бесплатную возможность представить то, что они создают: от головных уборов и простых футболок до вечерних платьев. На полуфиналах в 30 городах России и стран ближнего зарубежья студенты вузов, колледжей и независимые бренды получают возможность познакомиться с большим количеством людей, влюбленных в свою профессию, и получить рекомендации от признанных мэтров индустрии, которые входят в состав конкурсного жюри.

В Москве оценивать коллекции участников полуфинала будут:

Татьяна Михалкова — председатель жюри, Президент Благотворительного фонда «Русский Силуэт», член-корреспондент Российской академии художеств,

Александр Митрошенков — учредитель фонда, президент АВМ Медиа,

Белгородский Валерий Савельевич — Ректор Российского государственного Университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). Вице-президент Национальной Академии индустрии моды,

Махмудов Джемал —дизайнер, основатель бренда MDMakhmudovDjemal,

Шерипова Елена — основатель компании Вмоде Медиа Продакшен, издатель глянцевого журнала Вмоде, продюсер,

Алфер Антон — основатель порталов MODA.RU, FASHION.RU,

Козлова Наталия — Президент культурно-просветительского фонда «Магия моды», Лауреат премии г. Москвы в области литературы и искусства. Историк костюма,

Сергей Сысоев — создатель бренда SERGEY SYSOEV, член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России, заведующий Кафедрой дизайна костюма РГУ им.А.Н.Косыгина,

Ольга Сысоева — член Союза дизайнеров России, тренданалитик, арт-коуч,

Ржевская Елена — Дизайнер одежды, художник. Лауреат Национальной Премии в областидизайна «За вклад в подготовку кадров в индустрии Моды» . Ведущий преподаватель Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева 1997-2020 гг.,

Стивен Мао — продюсер, президент Studio Mao.

Каждый участник представит на подиуме коллекцию из пяти образов, объединенных единой концепцией. Гости увидят костюмы с декором, таким как аппликация, выжигание по ткани, люневильская вышивка бисером и стеклярусом. Образы, навеянные просторами Кольского полуострова и русскими авангардистами, а также необычными явлениями природы.

Лучшие из лучших выйдут в финал XIII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт», который традиционно проходит в Москве. Победители стажируются в известных Домах моды, принимают участие в Неделе моды в Москве, обучаются в институтах и магистратурах, выставляют коллекции на продажу в бутиках и корнерах. Для начинающих дизайнеров — это ценный шанс представить свой бренд рядом с популярными марками.

У российской моды — большое будущее. Однако отечественная модная индустрия остро нуждается в поддержке, в том числе со стороны медиа. Приглашаем вас поддержать молодых талантливых российских дизайнеров, которые представят свои работы на полуфинале «Русского Силуэта».