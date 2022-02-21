Модель Алеся Кафельникова вернулась на подиум после рождения своей первой дочери Киары. Спустя долгое время модель появилась на показе бренда David Koma, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне.

При создании коллекции Давид Кома вдохновлялся футбольной культурой. Отсылки к самому популярному спорту в Англии читаются везде, начиная от места проведения показа, заканчивая представленными образами. Модели дефилировали по импровизированному подиуму, напоминающему футбольное поле. Они были одеты в трансформированные платья поло, которые дополняли вратарские перчатки и гетры, отмечает WMJ.

Кафельникова прошлась по подиуму в платье-футболке со словом «London» на груди, перчатках и высоких чулках черного цвета. Для другого образа стилисты подобрали пикантное мини-платье с асимметричными бретелями, которое дополнила металлическая подвязка на ногу и футбольные перчатки.

David Koma удачно балансирует между стилем спорт-шик и гламуром. Свободные бомберы дизайнер дополняет высокими кожаными сапогами с кристаллами, шарфы болельщиков превращает в юбки с бахромой, сочетает провокационные мини с гетрами и не боится переборщить со сверкающим декором в свободных свитшотах и платьях-поло, пишет Grazia.

Хулиганские образы, представленные в коллекции, были дополнены роскошными деталями: крупными кристаллами и вышивкой. Вечерние же образы, напротив, сочетались со спортивными элементами, создавая яркий контраст.