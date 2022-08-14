Российский ювелирный бренд Avgvst показал новую коллекцию Odyssey, в которой исследует миф о древнегреческом герое Одиссее. В нее вошли подвеска в виде ракушки из горного хрусталя, серьги в форме зеркала, кольцо с двумя скульптурными рыбками, а также цепочки на талию, браслеты и анклет.

«Так уж вышло, что украшения для нас — способ утилизировать и осмыслить то, чем мы живем. Когда мы нашли это название — Одиссея — мы ошалели от того, как греческое слово одним махом описывает текущие события и состояние», — рассказала креативный директор Avgvst Наташа Брянцева.

«Одиссея» означает длительное странствие, сопряженное с многочисленными препятствиями и приключениями; обычно под этим словом подразумевается, что путешествие происходит не по желанию героя и что в конце путешественник возвращается домой.

Стоимость украшений варьируется от 3 000 до 72 800 рублей. Купить их можно онлайн.