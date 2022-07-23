В новой осенне-зимней коллекции бренд Akhmadullina представляет современную интерпретацию традиционного кроя и декора русского костюма, сообщает компания.

В первый, минималистичный блок коллекции вошли суперобъёмные силуэты в сдержанной пастельной гамме, с вышивкой крестиком в карамельных оттенках. Традиционные флоральные мотивы переложены на пиксели и выполнены в современной технике объёмной вышивки в один цвет.

Второй блок включает простёганные жакеты-телогрейки, объёмные принтованные костюмы и шубы, созданные в фирменной технике интарсии: из меха кролика, расшитого «пиксельным крестиком», и из меха песца в двух оттенках с имитацией накинутой шали.

В третьем блоке объём и силуэт дополняются тёплыми вязаными фактурами и нарастающей яркостью цвета. ДНК-элементы бренда – косы и кокошники – выполнены в актуальной розовой гамме.

В четвёртом блоке русские силуэты сочетаются с фирменными принтами бренда, элементы которых прорисованы в объёмной 3D-технике. Силуэты, декор и аксессуары становятся ещё объёмнее, многоцветные орнаменты – ещё ярче и сложнее.

Бренд Alena Akhmadullina основан в 2001 году в Санкт-Петербурге дизайнером Алёной Ахмадуллиной. Создавая коллекции на основе сюжетов русских и зарубежных сказок, Алёна даёт возможность современным девушкам почувствовать сказку в настоящей жизни. Фирменные принты и уникальные силуэты одежды Alena Akhmadullina приобрели широкую известность как в России, так и далеко за её пределами.