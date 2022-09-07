Петербургский бренд Gate31 и благотворительный фонд супермодели и филантропа Натальи Водяновой «Обнаженные Сердца» объединили усилия для разработки новой формы для сотрудников центров поддержки семьи.

На сегодняшний день функционируют две такие площадки. Они расположены в Нижнем Новгороде и в Москве. За время работы центров их сотрудники помогли более 600 семьям. Как отмечают в Gate31, перед компанией стояла задача «разработать модели, которые выдержат активный ритм игры с детьми и будут уместны на стажировках и внешних мероприятиях».

В итоге в капсулу вошли брюки на резинке с отстроченной стрелкой, рубашки в стиле оверрсайз, а также футболки и свитшоты из плотных, но дышащих материалов. Ее отличают свободные силуэты и характерные для бренда функциональные детали: карман на рубашке, затяжная талия на брюках. Цветовая гамма: черный, белый и серый. Как отмечают в Gate31, такие цвета исключают сенсорную перегрузку у детей. Ритейлер планирует поддерживать отношения с фондом «Обнаженные Сердца» и обновлять коллекцию формы каждый год.

«Работа сотрудников центров поддержки семьи «Обнаженные сердца» очень интенсивная: специалисты проводят по восемь часов в день с маленькими и активными детьми. Функциональная и удобная одежда, произведенная из тактильно приятных материалов, давно была необходимостью. И теперь она у нас есть. Мы очень рады нашему партнерству с Gate31 и считаем это красивым вкладом в нашу работу», — цитируется в пресс-релизе Ася Залогина, президент фонда «Обнаженные Сердца».