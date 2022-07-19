Производитель мерча «Смерч» выпустил первую коллекцию одежды под собственным брендом. В нее вошли двенадцать позиций: футболки, шорты и лонгсливы, худи на молнии, брюки с регулировкой манжета, костюмы, а также набор носков.

В лукбуке дебютной коллекции базовых вещей бренда снялась его соосновательница и владелица Ира Маныч, а также друзья «Смерча» — Никита Волосников и Женя Калинкин и бывшая арт-директор бренда Лиза Беккер. В объектив фотографа Томы Титовой попал быт друзей, живущих в одной квартире.

«Смерч» прежде всего известен как производитель мерча для крупных компаний, в том числе организации WWF, фестиваля Chess&Jazz и сообщества «Сила ветра». В портфолио марки также входят коллаборации с проектом «Доброшрифт», Гоголь-Центром, журналом Flacon, фондами «Юна», «Антон тут рядом», «Фондом Вера» и другими.

Коллекция уже поступила в продажу на собственном сайте бренда smerch.me. Стоимость товаров из ассортимента марки составляет от 2,5 тыс. рублей за стандартную футболку до 7,5 тыс. рублей за костюм.