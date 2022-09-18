Австрийский бренд Wolford представил осенне-зимнюю кампанию 2022, автором снимков для которой стала Елизавета Породина — фотограф и художница родом из Москвы. Породина и Wolford стремились исследовать текучесть и размытость границ восприятия, представлений и бытия в современном мире, в частности, в том, что касается гендера и сексуальности. В съемках принимали участие как модели-девушки, так и модель-мужчина, что подчеркивает идею кампании и философию инклюзивности Wolford. Снимки выполнены в характерной для Породиной технике — с размытыми тонами, плавными линиями, похожие одновременно на ретро-фотографии и живопись, что также гармонирует с концепцией.

«Здесь в Wolford мы очень рады, что с нами такой влиятельный фотограф как Елизавета, — сказала Силвия Аззали, коммерческий директор бренда. — Мы убеждены, что ее видение и творческий подход поднимут нашу модную образность на еще более высокий уровень вдохновения и уверенности для всех».

Елизавета Породина родилась в Москве. В 2000 году она переехала в Германию. Она училась на клинического психолога, а в свободное время делала снимки для портфолио знакомых моделей. Благодаря этому на нее обратили внимание модные дома Carolina Herrera и Louis Vuitton, что стало стартом для стремительного развития карьеры девушки в качестве фотографа. Сейчас Елизавете 36 лет, и она уже успела поработать с рядом ведущих изданий, включая Vogue, GQ и Time, а также с крупными брендами, в том числе Hugo Boss и Louis Vuitton.