Актриса Хантер Шафер, известная по роли Джулс в сериале HBO «Эйфория», снялась в новой кампании сумки Prada Symbole. Как отмечает Buro 24/7, съемкой руководили три фотографа – Кэтрин Опи, Томас Руфф и Кэрри Мэй Уимс.

Три художника, три объектива, три точки зрения, три стороны Prada и… один аксессуар. Триптих, созданный авторами кампании, представляет собой синтез современного искусства и моды. Каждый из фотографов бросает вызов рамкам и стандартам, находя новые горизонты для демонстрации нового объекта желания.

Работа Катрин Опи сфокусирована вокруг тела, индивидуальности и новых кодов красоты. Томас Руфф делает акцент на искажении реальности и ставит под сомнение ценность фактического изображения. А Кэрри Мэй Уимс связывает образы с концепциями идентичности, репрезентации и проекции, а также понятиями трансформации и мужественности.

В их работах сумка Symbole, вдохновленная ​​культовым треугольником модного Дома, преображается и превращается в роскошный жаккард, вплетенный в саму ткань. Модели доступны в различных размерах и изготовлены из жаккарда и сафьяновой кожи.