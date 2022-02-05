Украинский бренд Natasha Zinko представил новую осенне-зимнюю коллекцию Queen Of The Boxes Vol. 2. Работая над линейкой, дизайнер Наташа Зинько вдохновлялась эстетикой 1980-х. Брючные костюмы, гипертрофированная линия плеч, фактурная кожа и неожиданные объемы стали главными звездами нового дропа.

При этом лукбук коллекции, вдохновленный всевозможными способами доставки, был стилизован в стенах контейнера для доставки.

Отсылки к стилю 1980-х нашли свое выражение в особой выкройке платьев с заостренными краями. Модели с цветочными узорами дизайнер сопроводила изящными съемными подплечниками. А еще в коллекции использованы конусообразные формы— они не только напоминают острые углы коробок, но и отсылают к тем, которые использовал Жан-Поль Готье.

Одежда из коллекции не имеет привязки к гендеру, Наташа также добавила на вещи ярлыки с надписью «для инопланетян и кроликов».