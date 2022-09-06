Творческое объединение «Кружок» и Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты» показали совместную коллекцию. Ее выход приурочен к 50-летию отъезда поэта из Советского Союза. В капсулу вошли вязаный жилет, свитшот, рубашка, шопер и футболка — на каждой вещи есть фрагмент, связанный с Бродским.

Орнамент на жилете взят с абажура, который висел над обеденным столом в ленинградской квартире поэта — тех самых «полутора комнатах» в доме Мурузи. Принт рубашки повторяет обои соседней квартиры, а надпись на груди — это подпись Бродского с членского билета Американской академии в Риме.

Рисунок на шопере — это автопортрет поэта с земляникой и голубем мира. Он был создан в 1964 году, когда Бродский находился в ссылке в Архангельской области. Фото на футболке, сделанное в аэропорту Пулково, — последний снимок автора, сделанный в Советском Союзе.

Больше интересных фактов можно найти на специальном сайте проекта, а купить вещи можно в музее «Полторы комнаты», московском шоуруме бренда в Хохловском переулке и интернет-магазине.