15–18 июня 2022 года в творческом пространстве Raskroi состоится неделя событий Hybrid Future Fashion. People, посвящённая будущему моды и тем, кто его создаёт, сообщает пресс-служба Concept Group.

Деятели моды и дизайна, молодые учёные и предприниматели соберутся, чтобы познакомиться, поделиться своими работами и обсудить новые совместные проекты. Четырёхдневная программа включает разнообразные лекции и мастер-классы со свободным посещением.

15 июня – Дизайн-хакатон по «умным» украшениям Fashion Tech + Wellness. В течение четырёх дней участники будут разрабатывать прототипы украшений на тему wellness с использованием 3D-визуализации, прототипирования и 3D-печати под кураторством команды Raskroi Fablab и менторов из технологичных компаний. Хакатон пройдёт в гибридном формате (онлайн и офлайн), по его итогу участники выступят с 10-минутными питчем и презентуют свои «умные» коллекции.

16 июня – Metapunk Fashion Digital Day. Дизайнеры представят digital-кейсы в fashion, а также поделятся видением будущего цифровой моды, перспективами развития NFT и метавселенных. Также в этот день будут подведены итоги конкурса Metapunk Fashion Digital Contest: Meta Kids. В течение месяца цифровые дизайнеры разрабатывали нестандартные детские digital-образы для ключевого бренда компании Concept Group – Acoola. Ретейлер совместно с менторами проекта определит троих победителей и вручит им призы.

17 июня – Конференция о дизайне и бизнесе в моде Hybrid Future Fashion. Кейсы по трансформации и масштабированию модного бизнеса в условиях нестабильности представят спикеры – исследователь и критик моды, fashion-журналист Максим Муратов, основательница и дизайнер марки J.Kim Женя Ким, директор завода по переработке текстильных изделий «Лаут Ресайклинг» (г. Иваново) Евгений Садовский и другие. Основатели брендов, владельцы швейных производств и медиа поделятся личным опытом и расскажут о том, какой путь они проделали за последние сезоны. Конференция пройдёт в формате public talk: у слушателей будет возможность вести диалог с ведущими встречи и задавать им любые вопросы. Также в течение этого дня в пространстве пройдут мастер-классы по 3D-печати и просветительский воркшоп-интерактив по апсайклингу, где участников научат трансформировать старую одежду в актуальные арт-объекты.

18 июня – Научный стендап. Молодые учёные расскажут о том, как разработки и современные исследования в физике, химии и биологии помогают делать индустрию моды экологичной и устойчивой. Научный стендап пройдёт совместно с детским технопарком «Кванториум» и Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна.