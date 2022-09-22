Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева и его официальный ювелирный партнер российский бренд Epic Jewellery представили первую совместную коллекцию украшений, которая приурочена к будущей выставке «Фальконье. Архитектура света», сообщает kp.vedomosti.ru.

Весной 2023 года в музее откроется масштабная выставка, посвященная изобретению, внедрению и истории использования стеклянных кирпичей falconnier швейцарского архитектора и инженера Гюстава Фальконье.

В 1880 году Гюстав Фальконье изобрел стеклянный кирпич ручной выдувки различной формы. Эти стеклоблоки сочетали в себе легкий вес, эффективную теплоизоляцию, прочность и эстетичность. В 1893 году изобретение было представлено на Всемирной выставке в Чикаго, после чего технология получила распространение по всей Европе. В 1930-х годах сложные, визуально примечательные кирпичи «фальконье» вышли из обращения. А историческая формула изготовления кирпича по технологии Гюстава Фальконье была утеряна.

На будущей выставке во флигеле «Руина» будут представлены не только оригинальные кирпичи русских и европейских производителей из музейной и частных коллекций, а также новые, изготовленные в наше время, кирпичи, историческую формулу производства которых в 2021 году воссоздал Музей архитектуры в партнерстве с научно-производственной командой NWGlass.lab из Санкт-Петербурга. Кирпичи «фальконье» вновь начинают набирать популярность среди дизайнеров и архитекторов как отделочный и строительный материал.

Музей архитектуры и Epic Jewellery готовят к выставке специальную капсульную коллекцию fine jewellery, посвященную «фальконье». Нынешней осенью были продемонстрированы первые образцы в сегменте fashion jewellery.

Элементы из цветных камней — аметистов, цитринов, празеолитов — на серебряных браслетах и подвесках огранены в форме стеклоблоков «фальконье». Эта огранка была разработана ювелирами бренда специально для проекта.

Дизайн украшений из тематической коллекции «Фальконье» разработан креативным директором Epic Jewellery Анной Минаковой совместно с московским художником Ириной Петраковой.