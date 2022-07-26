Российский бренд оптики Harry Cooper отмечает сразу два юбилея: спустя пять лет с начала открытия первого шоурума на Маросейке и 20 000 проданных очков под собственной маркой команда бренда открывает полноценный магазин в самом центре Москвы — на Покровке 2/1с1.

Harry Cooper — молодой российский бренд оптики, созданный предпринимателем Махмудом Тамимдаровым. В свое время он отчаялся найти золотую середину между красивыми, но дорогими брендовыми оправами, и дешевым однообразным масс-маркетом и основал Harry Cooper. Главная идея бренда — выпускать очки трендовых форм и расцветок из лучших материалов по доступной цене, где в сумму на ценнике включено все: и консультация врача, и оправа, и линзы по рецепту.

Сегодня в линейке Harry Cooper более 100 продуманных моделей солнцезащитных очков и очков для зрения. Каждая оправа разработана и проверена командой бренда лично: при всей внешней нестандартности модели сочетают баланс дизайна и удобства.

Harry Cooper создают оправы собственного дизайна на производстве из качественного итальянского ацетата Mazzucchelli — он подходит для того, чтобы каждую пару при необходимости можно было подогнать под особенности лица покупателя и посадка была комфортной.

Теперь подобрать свою идеальную оправу можно в новом просторном и стильном магазине в районе Китай-Города. В дружелюбном и светлом пространстве на Покровке 2/1с1 представлены все модели Harry Cooper и необходимые сервисы: проверка зрения и кастомизация оправ, консультанты всегда посоветуют подходящие модели под цветотип и форму лица покупателя. Время работы магазина: пн-сб, с 11 до 20 часов. Также у бренда есть магазин в ТЦ «Авиапарк» (рядом со ст.м. ЦСКА).

«Среди оправ Harry Cooper редко встретишь стандартные. В этом и есть смысл. Как правило, в обычной оптике привычные прямоугольные формы идут по доступной цене, а на дизайнерские модели ценник взлетает до небес. Но это не наш подход. — комментирует Махмуд Тамимдаров. — К тому же стоимость моделей Harry Cooper не так высока, чтобы покупать одни очки на все случаи жизни. Если дизайнерская оправа от известного бренда обойдется в районе 20–30 тысяч рублей, то у нас на тот же бюджет можно приобрести 3–4 модели под разное настроение и образ».

Цены на все модели Harry Cooper — от 8 500 до 13 500 рублей. Помимо оправы стоимость включает в себя качественные линзы по рецепту с премиальным мультипокрытием с антибликовым эффектом, защитой от воды и грязи, специальным слоем для дополнительной защиты от царапин. На все очки Harry Cooper распространяется гарантия: год на оправу и 1-3 года на линзы (точный срок зависит от типа линз).