Уникальная вышитая карта России, участие в создании которой принимали лучшие мастера страны, представлена в рамках Петербургского международного экономического форума.

Министр культуры РФ Ольга Любимова осмотрела уникальное полотно, создание которого приурочено к Году культурного наследия. Об этом говорится в Telegram-канале главы ведомства.

«Вышитая карта России пользуется огромной популярностью среди участников ПМЭФ», — отмечается в сообщении Ольги Любимовой.

Карта размером 3×6,7 м состоит из вручную вышитых частей, повторяющих географические очертания регионов России. Более 200 рукодельниц изобразили на них орнаменты, характерные для той или иной местности. Каждая область, республика, каждый край представлены оригинальным узором, в том числе с использованием янтаря, кожи, меха, ракушек, бисера и других материалов.

С июля по 1 декабря карта будет показана в регионах России, а 12 декабря ее презентация запланирована в московском государственном академическом театре «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной.

Проект запущен правительством Чувашии. После презентации в Санкт-Петербурге карта отправится в турне по всем федеральным округам, которое завершится 12 декабря в Москве.