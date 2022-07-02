Российский бренд Moonka показал обновленную коллекцию Cartoon. Дизайнер Анна Письман добавила в ассортимент крупные бусы из натуральных камней.

Cartoon — это вариация украшений на тему раздутого самомнения. Первым в коллекции появилось кольцо Cartoon Ring, которое стало сатирой на привычное понимание перстня с большим камнем.

Новые бусы представлены в четырех вариациях: c белым агатом, с джинсовым агатом, с розовым кварцем и сердоликом. В каждое украшение добавили по одному малахиту — можно сказать, это личный талисман Moonka. Вы не найдете двух одинаковых изделий, у всех камней свой природный рисунок.

Бусы уже можно приобрести на официальном сайте бренда. Их стоимость составляет 14 500 рублей.