В Oohm Home в ТЦ «Авиапарк» открылся первый физический магазин российского бренда Morфeus. Корнер в розовых оттенках (это заглавный цвет бренда) проектировала архитектор Яна Брюхнова, основательница бюро Muno Design.

В пространстве представлены все коллекции белья (из сатина, шелка и вареного хлопка). Также в ассортименте — пледы, одеяла, пижамы, полотенца и предметы из коллаборации с современными художниками. Каждая коллекция устроена по принципу конструктора — легко собрать нужный комплект из простыней, пододеяльников и наволочек.

«Постель — это место не только для сна. Визуальный стиль и розовый цвет выражают наше видение продуктов для дома. Больше настоящих эмоций, больше смелости в выражении себя. Мы говорим на языке эстетики. Эстетика, она же чувственное восприятие — это то, что нас объединяет», — рассказали основатели бренда Евгений Кожин, Юрий Ремезов и Дарья Кожина.

Корнер в «Авиапарке» расположен в пространстве Oohm Home — проект, который объединяет более 80-ти локальных брендов для дома и ухода.