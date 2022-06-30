Пятый ежегодный конкурс на лучший дизайн носков St.Friday Contest проходит в официальном сообществе бренда в социальной сети «ВКонтакте», сообщают организаторы.

По итогам конкурса «St.Friday Contest 2022: Милота» все работы финалистов станут основой для специальной коллекции, а авторы самых оригинальных работ получат призы.

Чтобы стать участником конкурса, нужно скачать шаблон пары носков, придумать один или несколько дизайнов на конкурсную тему этого года и загрузить их в конкурсный альбом сообщества. Работы принимаются до 16 августа 2022 года. Чем больше дизайнов, тем больше шансов на победу. Один автор может получить несколько призов.

«St.Friday Contest для многих стал своеобразным островком стабильности. Ежегодно мы даём возможность тысячам молодых художников подарить миру своё творчество и облачить его в знакомую для всех форму – носки. Тема конкурса выбрана не случайно, запрос на милоту неустанно растёт, – комментирует тему конкурса основатель St.Friday Socks Сергей Тонков. – Полёт фантазии авторов в выборе тем не ограничиваем, но хочется, чтобы в конкурсных работах были мимишность и милота не только в виде котиков и собачек. Пусть это будет беспомощная микроволновка, влюблённый трактор или бой на подушках за право усыновить обаятельного утконоса. Даже простая милая фраза или манифест могут стать финалистами конкурса».

Количество финалистов не ограничено, но денежные призы достанутся только первой десятке призёров, а также дополнительно – в некоторых номинациях. Остальные победители получат от St.Friday Socks подарочные боксы с шестью парами носков собственного дизайна. Конкурс «St.Friday Contest 2022: Милота» поддержали пиццерия «Додо Пицца», студия авторского мерча и интернет-магазин GEN.Store, принтерия «Ямайка» и платформа «Другое дело». У каждого партнёра есть собственная персональная номинация и призы.