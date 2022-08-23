Продукция американской компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok скоро вновь появится в России благодаря началу деятельности ООО «ФЛО ОБУВЬ РУ», которое получило право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России, пишет Profashion со ссылкой на «Газета.ru».

Участники программы лояльности бренда получили оповещение, в котором им предлагается «оставаться на связи с Reebok», для чего они должны подтвердить свое согласие на передачу персональных данных компании ООО «ФЛО ОБУВЬ РУ», а также предоставить свое согласие с новой политикой конфиденциальности.

Согласно российскому законодательству (федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ), процедура сбора и обработки персональных данных возможна только с согласия субъекта. Большинство ритейлеров и брендов используют эту информацию в маркетинговых целях, например, для составления программ лояльности, проведения рассылок и т. п.

Сообщения, распространяемые среди постоянных покупателей Reebok от имени компании «ФЛО ОБУВЬ РУ», свидетельствуют о том, что вместе с правом на реализацию продукции этого производителя в России она получила принадлежавшую ему базу клиентов и намерена возобновить взаимодействие с ними «когда бренд восстановит свою деятельность».

Магазины и сайт Reebok прекратили свою работу на территории РФ в марте и не работают до настоящего времени. В мае 2022 года появилась информация о продаже российского подразделения бизнеса турецкому холдингу FLO Retailing.