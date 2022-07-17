Международный проект «Русские сезоны» по популяризации русской культуры за рубежом в этом году пройдет в странах СНГ и внутри России. Планировалось, что показы состоятся в Дании, Швеции и Норвегии. Об этом пишет «Интерфакс».

«Как мне представляется, важно расширять гастрольную деятельность внутри России. Опыт мой подсказывает, что сегодня потребность качественных гастролей внутри страны выросла», — заявил представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он добавил, что «Русские сезоны» будут ориентироваться на дружественные и нейтральные страны — на страны СНГ.

«Кроме того, как мне представляется, важно расширять гастрольную деятельность внутри РФ. Опыт мой подсказывает, что сегодня потребность качественных гастролей внутри РФ выросла», - добавил Швыдкой.

В середине июня Швыдкой, комментируя "Интерфаксу" информацию о том, что "Русские сезоны" в 2022 году могут быть отменены, а высвободившиеся субсидии направят на увеличение числа гастролей в России, сообщил, что этот вопрос рассматривается и окончательное решение о проведении было не принято.

В прошлом году «Русские сезоны» прошли в Южной Корее и Бельгии, в 2020 году — во Франции, Бельгии и Люксембурге.