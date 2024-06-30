Коллекция отражает все тенденции сезона и включает в себя минималистичные модели с блестками, животными принтами, асимметричными деталями и сложными натуральными цветами.

Коллекция разделена на две темы: Safari и Mermaid. Для изготовления купальников были использованы три новых материала: структурированная фактура «косы», гладкий материал с атласным эффектом и мерцающий материал. Главными деталями коллекции стали серебристая ткань, боковые вырезы, глубокий вырез и асимметричные элементы. Вещи выполнены в спокойной, но насыщенной цветовой палитре: оливковый, черный, темно-коричневый, насыщенный розовый и пыльно-зеленый.

O′Stin - международный бренд, создающий модную одежду и аксессуары для женщин, мужчин и детей. Современность, стиль, комфорт и доступность - ключевые ценности O′Stin, который придерживается высоких стандартов качества, производственной этики и экономической устойчивости. Преимущественное использование натуральных материалов, соответствие модным тенденциям и акцент на комфорте покупателей обеспечивают лидерство в модном секторе Розничная сеть O'Stin насчитывает более 600 магазинов в России, Казахстане, Кыргызстане, Армении и Беларуси.

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