В сети «585*ЗОЛОТОЙ» решили поиронизировать над мировым трендом на 2000-е годы и переснять свой же рекламный ролик 10-летней давности: https://youtu.be/lA_1EYmyyAY (видео 2012 года).

Как и тогда, компания использовала провокационный и просторечный слоган «Две вещи за две тыщи». Прошло уже 10 лет, но цены в «585*ЗОЛОТОЙ» такие же доступные. Ювелирная сеть остается любимым народным брендом, ведь здесь всего за 2000 рублей можно приобрести сразу несколько ювелирных украшений: https://youtu.be/vlhssGH2ohE (видео 2022 года).

В кадре – эталон потребительского поведения клиентов сети: герои приходят в магазин, чтобы сэкономить и порадовать себя и близких недорогими, но качественными украшениями. Ведь в «585*ЗОЛОТОЙ» огромный выбор изделий даже в такой невысокой ценовой категории. Кричащая мода, доступные цены, простая, но навязчивая реклама – такими мы запомнили 2000-е годы. Тренд на нулевые захватил дизайнеров и креаторов в мире моды и рекламы. Это объясняется психологией восприятия: люди склонны идеализировать давно прошедшее время. Тем более, что нулевые обычно вспоминаются, как период довольно благополучный – рынок был насыщен товарами, а цены были доступными.

Ролик в ротации в соцсетях и на мониторах, установленных в магазинах. В конце августа 2022 года зафиксирован рост продаж изделий из серебра демократичной ценовой категории на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Компания презентовала ролик накануне своего 22 дня рождения.