Ювелирная сеть «585*ЗОЛОТОЙ» представила онлайн-платформу для подготовки и организации торжества – «Свадьба». Здесь можно рассчитать бюджет, выбрать специалистов по портфолио, место проведения по отзывам и, конечно, получить лучшие цены на обручальные кольца и украшения, а еще узнать о самых актуальных свадебных трендах и получить практические советы от экспертов: https://585svadba.ru/

Портал «Свадьба» заменяет сразу несколько мобильных приложений. Свадебный калькулятор поможет спланировать и учесть все расходы, начиная от колец и платья, заканчивая пледами на случай непогоды или чаевыми за обслуживание, чтобы ни одна трата не стала для пары сюрпризом. Ничего не забыть и составить список всего необходимого будет легко с онлайн чек-листами, отметки в которых удобно делать прямо со смартфона.

«Портал «Свадьба» объединил все необходимое в подготовке к торжеству. Мы уверены, сегодня сильному бренду, как «585*ЗОЛОТОЙ», недостаточно просто продавать качественные товары, он должен создавать сверхценность и пользу для клиентов», - поделился Алексей Феликсов, генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*ЗОЛОТОЙ».

У свадебных специалистов – фотографов, кондитеров, стилистов, организаторов, ведущих, флористов – появится бесплатная платформа для продвижения своих услуг и общения с потенциальными клиентами. Выбрать ресторан или загородный отель, заказать выездную регистрацию – в онлайн-каталоге площадок есть детальные описания и отзывы реальных клиентов.

«585*ЗОЛОТОЙ» предоставит пользователям портала «Свадьба» дополнительные скидки и преференции на покупку обручальных колец и украшений. Бонусы и специальные акции готовят также федеральные и локальные партнеры проекта.

«Доля обручальных и свадебных колец в сети «585*ЗОЛОТОЙ» составляет более 8% и растет каждый год. Это одна тех товарных групп, спрос на которую не сокращается даже в кризисные периоды. По итогам 2021 года продажи выросли на 25%, это абсолютный рекорд среди всех категорий ассортимента. Мы создаем специальные условия и сервисы для будущих молодоженов, а также развиваем сеть-суббренд – «Дворец свадебных колец». Это 12 магазинов, которые специализируются на обручальных кольцах, украшениях для жениха и невесты, аксессуарах для торжества», - добавил Алексей Феликсов, генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*ЗОЛОТОЙ».

В статьях авторов и экспертов на портале «Свадьба» - обзоры стилей и трендов для невесты и жениха, подборки украшений и подарков, полезные советы и практические рекомендации.

Возможности и сервисы портала абсолютно бесплатны для всех участников – и для будущих молодоженов, и для свадебных организаторов.