С 6 марта стартовал прием заявок на специальный Международный конкурс молодых дизайнеров, посвященный 165-летию со дня рождения великого русского и советского модельера Надежды Ламановой. Организаторы конкурса - компания «Энтайер Филм Студио» совместно со Всероссийским музеем декоративного искусства.

Конкурс это часть большого проекта, кульминацией которого станет запуск масштабного сериала «ЛАМАНОВА» о жизни легендарного модельера, производства компании «Энтайер Филм Студио». Автор идеи и продюсер — Лина Арифулина. В рамках параллельной программы мероприятия во Всероссийском музее декоративного искусства пройдут также поп-ап выставки дизайнеров-участников, фешн-показы, мастер-классы известных модельеров-членов жюри, лекции и творческие встречи на тему истории моды, дизайна и современных технологий.

К участию в конкурсе приглашаются студенты и выпускники профильных вузов, а также молодые дизайнеры и модельеры в возрасте от 18 до 35 лет из всех регионов России и стран СНГ. Их задачей станет разработка авторских моделей современной одежды, вдохновленных образами Надежды Ламановой. Важным условием и критерием отбора лучших работ станет не копирование, а цитирование основных принципов и идей мастера.

В состав профессионального жюри конкурса вошли: директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина; начальник организационного управления Секретариата Совета МПА СНГ, координатор международного форума «Содружество моды» Диана Сурвилайте; сенатор РФ, член комитета по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева; ректор Российского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова Сергей Курасов; руководитель виртуального музея lamanova.com, куратор проекта «Мемориальная доска Надежде Ламановой» Алла Соловская; директор проектов продюсерского центра Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Дарья Пастушок; директор по стратегическому маркетингу и брендам компании Rendez-Vous, основатель бренда Lumique Алина Миева; дизайнеры Алена Ахмадуллина, Султанна Французова и Андрей Шаров. Председатель жюри – генеральный продюсер проекта Лина Арифулина.

«Тема великих и сильных женщин в нашей культуре мне особенно близка, — признается Лина Арифулина. — Именно такие женщины во многом формировали лицо страны. Ламанова — человек, который фактически создал моду Советского Союза, при этом её судьба была во многом трагичной, как это часто бывает у по-настоящему больших личностей. Мне кажется важным напоминать о том, что даже в самые сложные исторические периоды, когда страна переживает потрясения, находятся люди, которые продолжают работать на благо общества и создавать красоту, смыслы, культуру. Я уверена, что история Ламановой особенно откликнется у молодых людей, которые сегодня занимаются искусством, модой, дизайном. Это пример силы, достоинства и внутренней опоры — качества, которые остаются актуальными во все времена».

Заявки от конкурсантов принимаются с 6 марта до 30 апреля. Уже 1 июня жюри выберет 20 моделей-победителей проекта. После этого они будут отшиты на производстве полного цикла компании Rendez-Vous в Москве. В августе 2026 года состоится модный показ моделей-победителей, в котором примут участие известные российские актеры, а также звезды шоу-бизнеса. Затем все модели будут переданы в коллекцию Всероссийского музея декоративного искусства в Москве и войдут в состав масштабной юбилейной выставки «ИМЯ Моды. Надежда Ламанова», где будут соседствовать с подлинными костюмами Ламановой из собраний Музея МХАТ.

«Наследие Надежды Петровны Ламановой — важная часть традиций отечественной моды и декоративного искусства. Мы рады, что вдохновленные ее творчеством работы будут экспонироваться у нас. И тот факт, что современные модели будут выставлены рядом с подлинными произведениями Ламановой, делает этот проект значимым для истории моды», — говорит директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.

Надежда Петровна Ламанова (1861–1941) — величайший русский и советский модельер, художник-моделист, основоположник теории создания костюма, художник-технолог театрального костюма. Ее называли «русской Шанель», она дружила со Станиславским, создавала костюмы для фильмов Эйзенштейна и Александрова, поставляла туалеты ко Двору Его Императорского Величества и одевала императриц Александру Федоровну и Марию Федоровну, княгинь Юсуповых и Морозовых. После революции она не эмигрировала, а приняла вызов времени, чтобы «одевать народ». Она создавала шедевры из холста и солдатского сукна, а на Всемирной выставке в Париже (1925) ее коллекция из обычных полотенец получила Гран-при, поразив мир «национальной самобытностью в сочетании с современным модным направлением».

«Я верю в то, что талант не пропадает никогда и душа, наработав что-то в очередной жизни, отправляется в свое новое приключение, в свою новую жизнь», — говорила Надежда Ламанова. Организаторы конкурса и съемочная группа фильма надеются дать новую жизнь идеям великого русского модельера. Ее философия, сформулированная в четырех простых вопросах: «Для кого, для чего, из чего и как» — стала основой теории создания костюма и девизом нового конкурса. Этот принцип, а также профессиональная гибкость, патриотизм и творческое бесстрашие Ламановой, по словам организаторов, являются примером и путеводной звездой для нового поколения дизайнеров, которое призвано воспитать это творческое состязание.

«Создание сериала — событие, которое возвращает Ламанову в современный культурный контекст и показывает, насколько важную роль играли женщины в истории российской моды и искусства. Для нас Ламанова — символ профессионализма и смелости в экспериментах, и мы рады, что проект под руководством Лины Арифулиной поможет молодому поколению увидеть масштаб ее творчества и его влияние на современную моду», — считает Алена Ахмадуллина.

«Для меня Ламанова — это не просто выдающийся художник костюма, а пример редкой точности, смелости и глубины профессионального мышления. Ее работы для МХАТа и сотрудничество с крупнейшими художниками эпохи показывают, как мастерство может формировать эстетику театра и моду целой страны», — говорит Игорь Чапурин.

«Имя Надежды Ламановой сопровождает меня всю профессиональную жизнь — от момента победы в конкурсе ее имени до сегодняшнего дня. Для меня ее путь — это не только история моды, а разговор о внутренней честности и верности профессии», — подчеркивает дизайнер Андрей Шаров.

Проект проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Правительства Нижегородской области, Международного форума «Содружество моды», Национальной палаты моды и Музея МХАТ.

Подробнее о конкурсе и условиях участия здесь.