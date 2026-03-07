Новая коллекция Pinko превращает лето Италии в стильную рекламную кампанию Estate Italiana: пляжи, жаркое солнце, повседневная жизнь — всё вокруг становится модным. В доме бабушка поправляет платье, на пляже — шум, флирт и тающее мороженое, в городе — клубный хаос превращается в гламурный стиль. Кампания, вдохновлённая 80‑ми и 90‑ми, сочетает ностальгию с современным взглядом, а модели будто живут внутри кадра. Под руководством Лоренцо Посокко и с помощью AI-художников Маверика Толлона и Йована Стевановича каждый кадр балансирует между ностальгией и современностью. Новая коллекция Pinko сезона весна-лето 2026 — лето Estate Italiana, которое никогда не забывается.