Весенняя коллекция французского бренда женской одежды Jacob Lee выстроена вокруг чётких линий, выверенных пропорций и вещей, которые не требуют стилизации — они уже самодостаточны. Жакеты с акцентированными плечами, платья с почти архитектурной посадкой, прямые брюки и кожа без декоративного шума. Цвета — спокойные, намеренно нейтральные: они не отвлекают от главного — качества кроя и ткани. Это не история про весну как настроение. Скорее — про гардероб в целом: взрослый, собранный, рассчитанный на повторяемость и долгую дистанцию. Jacob Lee снова делает ставку не на эффект, а на контроль.