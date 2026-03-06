В преддверии Московской недели моды — которая пройдет с 14 по 19 марта в ЦВЗ «Манеж» — ведущие стилисты и инсайдеры индустрии рассказали, каким будет модный календарь 2026 года. По словам экспертов, нас ждет возвращение мягкой женственности, акцент на элегантных силуэтах, текстурном трикотаже и переливчатом шелке. Главный цвет года — нежный белый по версии Pantone — станет фоном для орнаментальных тканей и многослойных сочетаний. О самых заметных направлениях сезона рассказали стилист и телеведущая Лина Дембикова, художник по костюмам Тамара Рамазанова и имиджмейкер Яна Старикова.

Бельевой стиль — символ свободы

После длительного периода доминирования oversize и минимализма в 2026 году внимание снова смещается к подчеркнутым силуэтам. По наблюдениям Лины Дембиковой, основательницы Академии визуальных искусств AVA и концепт-стора Selection, на первый план выходит бельевой стиль. Легкое кружево в сочетании с мужской белой рубашкой, меховое болеро поверх струящихся платьев или цветное нижнее белье, надетое на бежевые боди — все эти решения символизируют внутреннюю уверенность и мягкую сексуальность.

Тамара Рамазанова, создающая образы для Евгении Медведевой и Юлии Паршуты, советует стилистически «смягчать» такие образы интенсивными пастельными тонами. Среди актуальных оттенков она выделяет топлёное молоко, песочный и серовато-бежевый, дымчато-голубой и лавандовый — они создают ощущение тепла и света, при этом оставаясь нейтральной основой для экспериментов с фактурами.

Атмосфера тумана и сияния

Прозрачные ткани, шелк, атлас и тафта остаются в моде, но в новом прочтении — с акцентом на иллюзию «влажности» и небесной мягкости. Этот эффект дымки делает образ объемным и будто подвижным. По словам Дембиковой, идеальное решение — сочетать нежные фактуры с четким приталенным силуэтом и контрастом: например, добавить брюки-баллоны или топ из плотной кожи. Рамазанова подтверждает, что главный принцип сезона — игра на контрастах: кружево противостоит коже, меху и техническим материалам, создавая художественный баланс.

Новый минимализм и расслабленные формы

Даже при возвращении чувственности модная сцена не отказывается от идеи свободы. По мнению Яны Стариковой, стилиста и консультанта известных персон, в моду входит «расслабленное совершенство». На подиумах все чаще появляются сочетания мужского костюма с вьетнамками или босоножками, игра на несочетаемом становится нормой. Яна подчеркивает, что в 2026 году лучше избегать чрезмерного обилия аксессуаров — в основе нового образа лежат чистота линий и естественность.

Неделя моды: ожидания экспертов

С 14 по 19 марта в ЦВЗ «Манеж» снова соберется вся профессиональная мода страны. Организаторы обещают насыщенную программу — показы, маркет и шоурумы, образовательные лекции, а также кинофестиваль World Fashion Shorts, посвященный короткометражным фильмам о моде.

По ожиданиям экспертов, на подиумах будет больше архитектурных силуэтов, экспериментов с кожей, объемными плечами и динамичными линиями талии. Платья с летящими подолами, многослойные плащи и костюмы-трансформеры станут центральными элементами коллекций.

Яна Старикова прогнозирует «всплеск фактур»: появление бахромы, перьев и насыщенных цветов, придающих образам характер. Лина Дембикова ожидает от дизайнеров большей самобытности и национальной идентики: «Сегодня бренды становятся более честными в выражении своей ДНК, и всё чаще обращаются к культурному коду».

А председатель Экспертного совета Московской недели моды Ольга Михайловская подчеркивает, что сила события — в разнообразии взглядов:

«Мода в России многоголосна: дизайнеры из Якутии, Москвы и Владивостока по-разному смотрят на стиль, но именно в диалоге рождается современный язык моды. Это не просто тенденция — это отражение нового образа жизни».