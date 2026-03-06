В минувшую субботу легендарный особняк в Борисоглебском переулке сменил мемориальную тишину на богемный гул. Дом-музей Марины Цветаевой на один вечер превратился в кают-компанию для избранных: фонд поддержки культуры и искусства «Корабль» отпраздновал свое двухлетие. И если возраст — это всего лишь цифра, то найденный за эти годы курс — уже большая редкость.

Вечер под многообещающим названием «Моника-Гармоника» организаторы задумали как поиск внутреннего комфорта. Искать равновесие отправились нестандартным маршрутом — через музыку Шумана, испанские зарисовки и мифологические грезы о послеполуденном отдыхе фавна.

Штурман и идейный вдохновитель плавания, аналитик моды Андрей Аболенкин, появился на горизонте в образе «африканского исследователя» — смелый микс джинсовой повседневности с классическим пиджаком задал тон интеллектуальной свободе. Однако к финалу вечера он сменил тактику на эксцентрику, представ перед гостями в черном костюме с перьями, полностью оправдав дерзкий дресс-код, который был заявлен на вечере.

Первым заговорил рояль. Пианист Андрей Стукалов исполнил третью часть сонаты Шумана — «одну большую четырехчастную вариацию», где фирменная шумановская характерность заставила зал искать путь к гармонии через едва уловимое смятение. Это была не фоновая музыка, а полноценный диалог с залом.

Литературным якорем вечера стал роман Ольги Нижельской «Пианисты». В ее исполнении отрывки из книги обрели графичность и внутренний ритм — сказалась манера, которую сам автор назвала «чтением в стиле Бродского». В дуэте с виртуозным музыкантом Арнольдом Манукяном через книгу они отвечали на вопросы зрителей, через загадывание страниц и строк.

На фоне броского костюма Андрея Аболенкина органично прозвучала хозяйка вечера, основатель фонда «Корабль» Елена Борун. Выбрав для выхода образ Царицы ночи, она с легкостью исполняла роль салонной львицы нового времени. «Муза приходит просто потому, что она приходит, — поделилась Елена. — А мы стараемся оказать поддержку талантливым людям». За два года «Кораблю» действительно удалось собрать сообщество, где академическая выдержка соседствует с самыми смелыми творческими экспериментами, как в одежде, так и в музыке.

Дмитрий Поздоровкин (кларнет) и пианистка Ева Камбург (Павлова) добавили вечеру южного темперамента с виртуозными испанскими зарисовками. Затем публику ждал камерный дзен: семейный дуэт Дениса и Ивана Искеевых (отец и сын) подарил гостям сонаты Баха для двух флейт и фортепиано, а также «Греческий дивертисмент» Габера. Кульминацией же стал «Послеполуденный отдых Фавна» в версии 1932 года, где флейтовый призыв органично перетек в вокальную феерию Андрея Дунаева (тенор) и Светланы Абзаловой (сопрано).

Интеллектуальный досуг продолжился за игрой в буримэ. Под чутким руководством Андрея Аболенкина гости коллективно сочиняли стихи о любви, ловкости фраз, вишенке на торте. Написанные рифмы показали, что поэзия жива, пока в нее играют.

«Главное — встроиться в поток времени, довериться искусству. И весна будет, и „Корабль“ будет дальше плыть», — подвел итог плавания директор фонда Андрей Кузьмин.

Два года — возраст первой зрелости. И если навигация будет такой же интеллигентно-дерзкой, как этот субботний вечер в цветаевском доме, впереди фонд поддержки культуры и искусства “Корабль” ждут только большие открытия и тихие гавани вдохновения.