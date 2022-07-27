Проект The Blue Store выходит в офлайн. Официальное открытие пространства намечено на 28 июля в московском универмаге Trend Island, сообщает Fashion Network.

The Blue Store — проект журнала The Blueprint, запущенный летом прошлого года как «витрина продуктов и экспириенсов издания в коллаборации с локальными брендами». Ранее проект развивался только онлайн.

В pop-up пространстве будут доступны сезонные коллекции брендов Mardo, «Кружок», Ostrikov Beauty Publishing, Asya Muravieva lingerie, Otocyon, Aadre, Arctic Explorer и еще 17 марок. В дальнейшем список брендов будет меняться и пополняться другими участниками.

«Trend Island сейчас находится в точке активного роста и переживает по факту второе рождение. На этой стадии для нас очень важно определить правильный вектор развития и партнеров. Мы очень рады и благодарны коллегам из The Blueprint за желание сотрудничать с Trend Island. На наш взгляд, из этого тандема получится крутая коллаборация. Мост между людьми, которые производят качественную красивую одежду, и людьми, которые ее покупают, станет еще прочнее», — говорит о запуске проекта Николай Константинов, генеральный директор Trend Island.

Универмаг Trend Island занимает 12 тыс. кв. метров. В пространстве представлена подборка из более 100 демократичных брендов одежды и украшений, аксессуаров для дома и отдыха, а также кофейня и лекторий.