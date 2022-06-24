Показ специальной коллекции Akhmadullina прошел на Москворецкой набережной в парке «Зарядье». В процессе создания новой коллекции креативный директор бренда Алена Ахмадуллина обратилась к любимой теме традиционного русского костюма и элементов декора. Дизайнер переосмыслила их, адаптировав под современный ритм большого города.

Работая с этой темой уже более 20 лет, дизайнер уверена, что традиции продолжают жить, «когда они интегрированы в повседневность, а не существуют в формате музейных экспонатов». Выбранная локация как нельзя лучше продемонстрировала уместность коллекции.

Представленная на Московской неделе моды специальная коллекция Akhmadullina Fall-Winter 2022/23 была поделена на четыре блока. Показ открыли суперобъемные силуэты в сдержанной пастельной гамме – дизайнер поработала с характерным русским объемом. Фоном послужила река Москва и многочисленные пароходы с туристами и отдыхающими.

Во втором блоке модели дефилировали в простеганных жакетах-телогрейках, объемных принтованных костюмах и шубах, созданных в фирменной технике дома моды интарсии: из меха кролика, расшитого «пиксельным крестиком», и из меха песца в двух оттенках с имитацией накинутой шали.

В третьем блоке объем и силуэт дополнили вязаными фактурами и более яркими цветами. Не обошлось и без вариаций кос и кокошников – ДНК-элементов бренда.

Наконец, финальный блок объединил русские силуэты с фирменными принтами Akhmadullina, элементы которых прорисованы в объемной 3D технике. Силуэты, декор и аксессуары получили еще больше объема, что позволило представить целостное видение современного русского стиля.