Российский бренд столового текстиля Truffle Bee и бренд модной одежды Vika Gazinskaya представили свою первую коллаборацию, сообщают «Ведомости».

В коллекцию вошли сервировочные салфетки под тарелки и подставки под различные стаканы и бокалы (в ассортименте коллекции они именуются «плейсматы» и «костеры») из коллекций Eclipse и Etretat, которые были переосмыслены Викой Газинской через новые материалы и техники обработки.

Выполнены эти предметы из архивных авторских тканей из коллекций дизайнера — принтов в жаккардовом переплетении.

За основу «капсулы» были выбраны яркие жизнерадостные принты Vika Gazinskaya — футуристичные синие лимоны, «индийский огурец» в оттенках зеленого и оранжевого, узор из ягод боярышника.

«Работа над любой коллекцией начинается с создания мудбордов и поиска вдохновения. В данном случае у меня не было сомнений, что в капсуле для Truffle Bee будет много цвета. Мы использовали наши очень узнаваемые, полюбившиеся поклонникам бренда принты — уникальные жаккарды, выполненные на лучшей фабрике Франции. Выбирая их, нам хотелось подчеркнуть, что те изделия, которые вы положите на стол — это не сезонная история, они будут актуальны в любое время. И конечно же такими плейсматами вы удивите своих гостей, а еще это может быть тем самым подарком для людей, у которых все есть», — рассказывает дизайнер Вика Газинская.

«В коллаборации с Vika Gazinskaya мы хотели показать, как в гардероб вашего стола проникает мода. Современные хозяйки умеют эффектно принять гостей, только теперь кроме нарядов для себя, мы подбираем наряды и для своего стола. Яркий стол — это своего рода fashion statement, где только вы решаете, каким он будет», — комментирует креативный директор Truffle Bee Катерина Мечетина.

Коллекция Truffle Bee Х Vika Gazinskaya представлена на официальном сайте текстильной компании.

Truffle Bee — это премиальный бренд текстиля и аксессуаров для сервировки стола, который был основан в декабре 2020 года.