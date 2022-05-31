В конце мая в Москве в торговой галерее Seasons на Охотном Ряду открылась выставка журнала Grazia. У посетителей будет возможность увидеть проект «Grazia. Жизнь в движении». Выставка продлится до 10 июля, вход свободный.

Основная идея проекта – показать съемки журнала Grazia, где изображения выходят за стандартные рамки фотографий знаменитостей. По мнению создателей выставки, «каждая из них заключает в себе движение, и в каждой – красота».

На фото можно увидеть известных личностей и моделей. Среди них — Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд, Равшана Куркова, Мария Фомина, Ирина Старшенбаум, Алена Михайлова, Софья Эрнст, Полина Оганичева и многие другие.