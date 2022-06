16 июня 2022 года в торговой галерее Seasons Фонд борьбы с инсультом ОРБИ при поддержке универмага «Стокманн» провёл девятый благотворительный ресейл Angels Charity Sale, сообщают организаторы.

В благотворительной распродаже приняли участие российские бренды Chapurin, Axenoff, Sasha Kim, Grisha Store, Loom by Rodina, Kseniia Burda Store, Masterpeace, Botrois, anastasiAZadorina, Linen Sky, TryMerry, Like Yana, Roseville, 1881 Eighteen One One, Mavelty, Olga Skazkina, Only me, Izeta и другие. Свою одежду и аксессуары для IX Angels Charity Sale также предоставили Сати Спивакова, Оксана Бондаренко, Лаура Джугелия, Светлана Родина, Евгения Линович, Милана Королёва и другие.

В рамках Angels Charity Sale собрано 762 тысячи рублей. Все собранные средства направляются на развитие программ адресной и системной помощи Фонда борьбы с инсультом ОРБИ.

«Стокманн» всегда придерживается концепции осознанного потребления. Мы расширяем ассортимент универмагов экоориентированными марками, поддерживаем социально значимые инициативы и такие сервисы, как, например, аренда одежды. Повторное использование предметов гардероба, продление их срока службы – это неоспоримый вклад в заботу об экологии. А приобретение таких вещей на благотворительной распродаже Angels Charity Sale – это ещё и доброе дело. Этим летом «Стокманн» рад поддержать ежегодное мероприятие фонда ОРБИ, в том числе предоставив для благотворительного ресейла вещи из коллекций российских брендов Belucci, Colorplay и других марок, представленных в универмаге», – комментирует директор по маркетингу «Стокманн» Мария Гайтер.

«С начала года из-за нехватки финансирования нашему фонду пришлось приостановить реализацию двух программ – по профилактике инсульта и по информированию школьников о симптоматике заболевания. Поэтому для нас очень важен Angels Charity Sale. Это возможность собрать средства на реализацию приостановленных программ. И я благодарю каждого гостя, кто пришел на мероприятие и совершил пожертвование в фонд», – рассказывает директор фонда ОРБИ Екатерина Милова.

Оставшиеся вещи из коллекции Angels Charity Sale можно будет приобрести на мини-ресейле 2–3 июля с 11:00 до 21:00 в Charity Shop по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 12/23, стр. 2.