По информации Росстата, в мае средняя цена на мужские джинсы в России составила 2,89 тысячи рублей – больше, чем в феврале (2,62 тысячи). В некоторых регионах джинсы для мужчин особенно дорогие, прежде всего в Еврейской автономной области (в среднем 4 тысячи рублей), Хакасии (4 тысячи) и Ингушетии (3,9 тысячи). Дешевле всего – в Новгородской области (1,6 тысячи).

Подорожали и женские джинсы – с 2,3 тысячи до 2,55 тысячи рублей. Наиболее дорого они обойдутся в Камчатском (3,6 тысячи) и Хабаровском (3,4 тысячи) краях, а также в Санкт-Петербурге (3,3 тысячи). Минимум денег потребует покупка женских джинсов в Карачаево-Черкесии (1,3 тысячи).

В обозримом будущем цены на одежду продолжат расти – предпосылки для их снижения отсутствуют, полагает председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Многие компании приостановили деятельность в РФ или ушли из страны. В то же время ходят слухи об их возращении на наш рынок, что создаёт неопределённость для торговых сетей и трудности с планированием объёма закупок.

«Если бы они точно понимали, что рынок в каком-то объёме уменьшается, постарались бы вложиться и закупить товара больше, чтобы удовлетворить спрос. Но метания тех, кто типа уходит – то уходят, то возвращаются, – не дают определённости оставшимся игрокам на рынке», – отметил Карпов.

Он добавил, что сказывается на ситуации и мировая инфляция. Не менее 80% товаров лёгкой промышленности изготавливается за пределами России. Кроме того, на цены влияют факторы, связанные с логистикой и оплатой.