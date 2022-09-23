Компания Magic Group открывает 24 сентября первый в Поволжье и самый большой в России Универмаг российских дизайнеров SLAVA в самарском ТК «Амбар» (входит в состав холдинга «Глобал Вижн»). Универмаг откроется на площади магазина бренда Bershka, который прекратил торговлю в России.

Площадь нового универмага 1 тыс. кв. м. Здесь будут представлены бренды из разных регионов России, такие как: «ДНК Россия», ANETA UOTMAN, PUR PUDRA, 2 EAGLES, l cosmetics, Something Special, SENOCHKINA, RNB, Autograph.for.you, EL EGOISTO, ЖARR Official и другие.

Кроме того, в универмаге будут представлены локальные бренды Поволжского региона: «Волга Мама», Tucan, INGREDIENT, Irina Tarasenko, GUAN studio, «Артелъ "ВОСКРЕСЕНИЕ» и другие. Всего покупателям будет предложено более 150 российских брендов с капсульными коллекциями различных моделей.

Первые проекты SLAVA открывались, как временные форматы с 2015 года. С 2020 открылось несколько постоянных концепций в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Благовещенске. С сентября модное пространство будет представлено в Самаре.

«Вера в российского производителя укрепилась в нас благодаря растущему год от года спросу на эту продукцию. Однако, своей целью мы поставили не только бизнес, наша миссия – популяризация российских брендов, как федеральных, так и локальных не только на территории всей России, но и за рубежом.

Сегодня самый подходящий момент для развития в заданном государством векторе на импортозамещение. Мы стремимся открыть новые имена русских дизайнеров не только в столице и городах-миллионниках, мы хотим показать их всем регионам, и в рамках проекта вывести на новый уровень местные бренды.

Важно, что с этого года мы активно развиваем новые направления. Если раньше мы сотрудничали с производителями одежды, обуви и аксессуаров, то теперь расширили ассортимент, включив такие категории товаров, как косметика, парфюм, предметы декора, товары категории home, посуду и детскую одежду», – отметил президент Magic Group Александр Перемятов, создатель универмагов российских дизайнеров SLAVA и Йармарка. «Российские бренды, в том числе и самарские, готовы развиваться, они не только талантливы, но и располагают производственными мощностями, и наша задача помочь им в продвижении и популяризации, сократив дистанцию между дизайнером и покупателем.

В России большое количество дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров, которые могут перейти из ниши локального бренда в федеральный ритейл, благодаря офлайн представленности в торговых комплексах и таких пространствах, как Универмаг SLAVA. Это стратегически важное сотрудничество для всех», – подчеркнул Геннадий Сурков, президент холдинга «Глобал Вижн».