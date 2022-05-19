В творческом пространстве Concept Group RASKROI в Санкт-Петербурге 14 и 15 мая состоялся фестиваль современного дизайна NERD (New Era of Design). В фокусе мероприятия – графический дизайн, 3D/AR, NFT, саунд-дизайн и апсайклинг.

Гостями и спикерами фестиваля стали известные дизайнеры, мультимедиа-художники. Среди них – креативный директор Данила Кучум, художник Рома Бантик, CG-художник Ярослав Святых, арт-директор Анастасия Петяхина, мультимедиа-художники Александр Славин и Петр Эльгиссер и другие.

Двухдневная программа включала разнообразные лекции и воркшопы. В частности, эксперты рассказали про построение цифрового бренда и коммьюнити, про дизайн звука и жизни, про диджиталготику и пр. На воркшопах можно было создать небольшой зин-постер, используя аналоговые и цифровые инструменты, а из пресета готовых абстрактных форм – цифрового персонажа. Также в рамках фестиваля прошел перфоманс, в рамках которого старые коллекции одежды бренда Concept Club были перешиты и трансформированы в актуальные арт-объекты.

Гости NERD смогли посетить выставку плакатов «Дизайн 3022», работы на которую отбирались посредством open-call. Среди участников оказались международные дизайнеры из России, Европы и Азиатских стран.