С 20 по 26 июня в столице пройдет Московская неделя моды. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан и гостей столицы посетить площадки Московской недели моды.

«Сегодня открывается Московская неделя моды — главное событие креативной индустрии столицы. Судя по всему, мероприятие вызвало ажиотажный интерес. Организаторы получили почти 900 заявок из 79 городов России», — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Основной площадкой стало «Зарядье». Там пройдет более 50 показов коллекций российских и московских дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров. Отдельные дефиле состоятся на Тверской площади, у фонтана «Дружба народов» на ВДНХ и в ГУМе. Основная часть показов состоится по приглашениям, однако все желающие смогут посетить открытые коллективные демонстрации коллекций студентов и выпускников учебных заведений Москвы, которые ведут подготовку специалистов по направлению «Дизайн одежды». Расписание показов опубликовано на сайте Московской недели моды.

В Музее моды в Гостином дворе всю неделю будет работать профессиональный шоурум — оптовая площадка для закупки модных коллекций. В «Зарядье» с 23 по 26 июня можно будет посетить открытый маркет российских брендов, где 58 марок представят одежду, обувь и аксессуары.

Кроме того, в «Зарядье» 21–26 июня состоится деловая программа. Она подготовлена для дизайнеров, экспертов индустрии, студентов профильных образовательных учреждений. Некоторые мероприятия будут доступны для широкой публики. Расписание деловой программы опубликовано на сайте Московской недели моды.