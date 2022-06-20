С 20 по 26 июня в столице пройдет Московская неделя моды. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан и гостей столицы посетить площадки Московской недели моды.

«Сегодня открывается Московская неделя моды — главное событие креативной индустрии столицы. Судя по всему, мероприятие вызвало ажиотажный интерес. Организаторы получили почти 900 заявок из 79 городов России», — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Основной площадкой стало «Зарядье». Там пройдет более 50 показов коллекций российских и московских дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров. Отдельные дефиле состоятся на Тверской площади, у фонтана «Дружба народов» на ВДНХ и в ГУМе. Основная часть показов состоится по приглашениям, однако все желающие смогут посетить открытые коллективные демонстрации коллекций студентов и выпускников учебных заведений Москвы, которые ведут подготовку специалистов по направлению «Дизайн одежды». Расписание показов опубликовано на сайте Московской недели моды.

В Музее моды в Гостином дворе всю неделю будет работать профессиональный шоурум — оптовая площадка для закупки модных коллекций. В «Зарядье» с 23 по 26 июня можно будет посетить открытый маркет российских брендов, где 58 марок представят одежду, обувь и аксессуары.

Кроме того, в «Зарядье» 21–26 июня состоится деловая программа. Она подготовлена для дизайнеров, экспертов индустрии, студентов профильных образовательных учреждений. Некоторые мероприятия будут доступны для широкой публики. Расписание деловой программы опубликовано на сайте Московской недели моды.

Московская неделя моды.
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