Маркетплейс Wildberries расширяет сотрудничество со спортивными клубами. На прошлой неделе технический партнер петербургского ФК «Зенит» и московского ФК «Спартак» сообщил о начале сотрудничества с хоккейным клубом «Ак Барс».

Спонсорское соглашение заключено сроком на три года. Wildberries будет поставлять спортивную экипировку для всех команд системы клуба в сезонах: 2022/23, 2023/24 и 2024/25.

Примечательно, что партнерство не ограничивается экипировкой: Wildberries также получает статус официального дистрибьютера продукции «Ак Барса» и сможет продавать спортивную одежду, аксессуары и атрибутику клуба.

«Мы очень рады видеть Wildberries в ряду наших партнеров. Для «Ак Барса» почетно стать первым хоккейным клубом, заключившим спонсорское соглашение с такой сильной и активно растущей компанией, хорошо зарекомендовавшей себя в спортивной индустрии», – прокомментировал сотрудничество Мансур Усманов, исполнительный директор «Ак Барса».