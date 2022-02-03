Сервис Яндекс.Маркет, который продает около 21 млн товаров, продолжает развивать направление одежды и обуви, запущенное прошлой осенью. С начала года число продавцов модного сегмента на Маркете выросло на 25%.

Так, ассортимент площадки дополнили коллекции Gloria Jeans, Zolla, Rendez-Vous, Geox и Mexx. До конца года сервис планирует суммарно увеличить ассортимент в этих категориях как минимум в пять раз.

Помимо наращивания ассортимента, Маркет расширил список регионов, где пользователям доступны частичный выкуп одежды и обуви, а также примерка при курьерской доставке или получении в пунктах выдачи заказов (ПВЗ).

На сегодняшний день такие возможности действуют почти в 60 регионах страны. Примерка и частичный выкуп работают для товаров, которые отгружаются со склада Маркета, однако в ближайшее время услуги планируют сделать доступными и для товаров, которые продаются на сервисе со складов магазинов.

К Яндекс.Маркету, который может взять на себя фулфилмент-функции, сегодня подключено свыше 18 тыс. магазинов-партнеров. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а ещё в приложении Яндекс Go – в разделе «Маркет Express».