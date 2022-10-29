Магазины Zara могут продолжить работу в России под брендом «Новая мода». Об этом со ссылкой на собственные источники пишут «Известия».

По данным издания, компания откроет четыре магазина, в них будут продаваться не все коллекции бренда. Российский офис продолжит работу под руководством бизнесмена из Ливана. Вариант названия на английском — New Fashion.

«В магазинах будут присутствовать не все коллекции бренда. Всего планируется открытие четырех брендов, входивших вместе с Zara в Inditex Group. Российский офис продолжит работу, но под руководством ливанского бизнесмена», —делится издание данными своих осведомленных источников.

Испанская Inditex закрыла все магазины в России, в том числе под брендом Zara, в марте. На днях компания официально объявила о продаже российских активов своему ближневосточному франчайзи - ливанской Daher group. В сообщении уточняется, что договор предполагает опцию партнерства по системе франчайзинга в случае, если испанская группа примет решение вернуться в Россию. Сделка позволит сохранить большую часть рабочих мест, так как распространяется на арендные права на большинство магазинов Inditex в России. На их месте Daher group сможет открывать магазины других брендов, не связанных с испанским концерном.